Albiate: festa grande al Dosso , riscoprendo la tradizione contadina

Curt Granda del Dosso: fiori, piante, sementi, laboratori per bambini e bancarelle per la “Piccola Festa dell’orto e del giardino”. Domenica 5 maggio, la frazione posta a cavallo tra Albiate e Seregno ospita sino a sera una allegra manifestazione promossa dal Gs Dosso che riporta indietro nel tempo, alla genuinità del periodo contadino e della semplicità. Il clima che si respira, varcando la storica corte della frazione, è quello di una volta dove le persone si riuniscono per chiacchierare e scambiarsi consigli sul verde.

Albiate: festa grande al Dosso per grandi e piccini

Un’occasione pensata per tutte le età: i più adulti fanno un tuffo nel passato, gli appassionati di giardinaggio trovano tutto ciò che fa bene all’orto e si inserisce a meraviglia in un contesto verde, tra piantine di diverso tipo e fiori pronti per adornare balconi e giardini. I bambini, poi, hanno la possibilità di immergersi in un angolo a loro dedicato, “sporcandosi” le mani con la terra e prendendo parte a laboratori a tema. Il profondo significato di questa iniziativa, ricordata ai passanti da alcuni simpatici spaventapasseri collocati all’imbocco della frazione Dosso, è ben espresso nel saluto di benvenuto voluto dagli organizzatori:.

Albiate: festa grande al Dosso e il benvenuto degli organizzatori

“Questa è una piccola festa dell’orto e del giardino, semplice e genuina, che vuole riscoprire l’approccio di una volta verso la natura, quando le persone si scambiavano semi e piantine, oltre a consigli tramandati dai nonni. Accanto a piantine generosamente offerte da professionisti, ne trovate altre un po’ più povere e malandate: sono ribitti trovati in giardino o ottenuti artigianalmente, i veri appassionati sapranno coglierne le potenzialità, se ne prenderanno cura, le vedranno crescere rigogliose e ne saranno orgogliosi! Benvenuti!”.