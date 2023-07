Meteo Monza Brianza: forte temporale con grandine e raffiche di vento, danni da ovest a est

Una forte perturbazione accompagnata da grandine ha attraversato la Brianza da Ovest verso Est nella mattina di venerdì 21 luglio, a partire dalle 10.

Come annunciato dalle previsioni il forte temporale ha spazzato il territorio accompagnato anche da grandine e raffiche di vento. La fase critica, annunciata fino alle 11.30 circa, si è esaurita puntuale lasciando spazio al cielo azzurro.

Meteo Monza Brianza: grandine e vento dalla Groane al Vimercatese

Meteo Lesmo 21 luglio Meteo Ceriano Solaro festa della Birra 21 luglio Meteo Ceriano Laghetto 21 luglio

Grandine sulle Groane, sulla Brianza nord e infine sul Vimercatese. Disagi e traffico in difficoltà su Statale 36 e Milano-Meda, danni d’acqua e piante cadute i principali interventi per i vigili del fuoco allertati da decine di chiamate.

Meteo Monza Brianza: la grandine

Meteo Monza Brianza: i danni

La perturbazione ha lasciato una scia di danni: soprattutto strade e cantine allagate e alberi caduti.

A Ornago la recinzione del campo da calcio dell’oratorio è crollata sulle auto in sosta.

Allagamenti a Seregno con via allo Stadio chiusa con mezzi intrappolati nel sottopassaggio e danni al confine con Desio. Ad Arcore si è invece allagata la centrale via Umberto I.

Meteo Biassono 21 luglio

Alberi caduti e accumuli di grandine per le strade in molti altri Comuni della Brianza: in via Settembrini a Cesano Maderno un grosso albero è caduto dalla parte del marciapiede interrompendo la ciclabile. Protezione civile al lavoro a Biassono in via Regina Margherita (San Giorgio) per rimuovere un albero caduto sulla strada.