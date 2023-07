Ornago: temporale e grandine, muro di cinta crolla sulle auto in sosta

Maltempo a Ornago: crolla la recinzione del campo da calcio dell’oratorio. La tempesta che si è abbattuta sul territorio nella mattinata di venerdì 21 luglio ha colpito duramente il comune del vimercatese. Impressionanti le immagini che hanno iniziato a circolare in rete che ritraevano la situazione in via Roma dove il muro che cinge il campo da calcio dell’oratorio è letteralmente crollato a terra con i mattoni che hanno colpito le auto posteggiate lungo la via.

Ornago: temporale e grandine, danni anche al centro sportivo; polizia locale e protezione civile al lavoro

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Comando di Polizia Locale Brianza Est per verificare l’accaduto e mettere in sicurezza la situazione. Le forte raffiche di vento si sono abbattute anche sul Centro sportivo di via Carlo Porta provocando diversi danni alla struttura. Nei momenti successivi il Comune ha lanciato l’invito alla prudenza alla cittadinanza e rassicurato che le squadre della Protezione Civile e della Polizia Locale erano operative sul territorio “per rispondere alle situazioni di emergenza e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini” e che una volta passata l’emergenza “sarà effettuata una valutazione di tutti i danni causati dal maltempo. In seguito si interverrà tempestivamente per ripristinare la situazione e riportare tutto alla normalità”.