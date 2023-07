Arcore: temporale e grandine, allagata via Umberto I

È arrivata la grandine venerdì mattina 21 luglio in Brianza e Arcore, come spesso capita, non è stata risparmiata dagli allagamenti. Via Umberto I è finita sott’acqua con i tombini intasati e i commercianti arrabbiati in strada a spalare il ghiaccio.

Arcore: temporale e grandine, cittadinanza avvisata con Alert System

L’amministrazione ha provveduto a chiudere la strada, così come è stato serrato il cancello di Villa Borromeo per evitare che con il forte temporale potesse crollare qualche albero ferendo le persone. Tutta la cittadinanza è stata avvisata tempestivamente con l’Alert System istituito da qualche mese dalla giunta Bono in caso di emergenze e calamità.