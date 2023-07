Meteo Monza Brianza: temporali in arrivo, in tempo reale sull’app con il radar a Desio

Venti in arrivo dall’Atlantico dovrebbero portare temporali e temperature in calo anche sulla provincia di Monza e Brianza a partire dalla notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio. Per monitorare lo stato delle piogge – distribuzione e intensità – c’è l’app gratuita RadarLOM, messa a punto da Arpa Lombardia e già disponibile negli store per iOs e Android. E coinvolge direttamente la Brianza.

Meteo Monza Brianza: temporali in arrivo, cosa fanno i radar

L’app si avvale del lavoro di tre nuovi radar meteorologici dell’Agenzia, uno di questi installato a Desio (l’altro a Flero, nel bresciano). Si tratta di strumenti in grado “di integrare le funzioni della rete radar nazionale e osservare le precipitazioni (pioggia, grandine, neve) in tempo reale, a diverse elevazioni e di misurarne diverse caratteristiche, quali intensità, tipologia di idrometeora e velocità di spostamento”, spiega una nota.

Meteo Monza Brianza: temporali in arrivo da mercoledì sulle Alpi, temperature in calo

Da mercoledì i temporali, anche forti, interesseranno soprattutto le Alpi e solo in parte la pianura. Fra venerdì e sabato colpiranno gran parte del territorio lombardo con un calo anche sensibile delle temperature.

Arpa Lombardia: i record registrati, ma l’estate 2023 a un “andamento non estremo”

“Rispetto alle ondate di calore registrate nell’ultimo periodo, i meteorologi Arpa segnalano che dopo la giornata dell’11 luglio – ad oggi quella più calda dell’estate 2023, con temperature massime in pianura di 38.5°C a Spinadesco (Cremona) e a Mantova – quella di ieri, martedì 18, si piazza finora al secondo posto, con valori più elevati sempre sulla bassa pianura orientale (38.2°C a Spinadesco, 37.9°C a Cremona e a Mantova). A Milano i valori più alti sono stati registrati il 10 e il 17 luglio, quando l’osservatorio meteorologico centenario di Milano Brera ha registrato 36.5 °C.

Questo valore è comunque ancora lontano dal record storico registrato nell’estate 2003 (38.3°C il 12-08-2003) o dai 37.1°C toccati nel 2022 il giorno 22 luglio”, approfondisce Arpa.

E poi: “Seppur con temperature oltre la media, a oggi l’estate 2023 su Milano sta mostrando un andamento non estremo. Per la stazione di Milano Brera l’anomalia mensile di temperatura si colloca a +1.6°C (oltre la media trentennale di riferimento, 1991-2020) sia per il mese di giugno sia per quello di luglio (dato calcolato sino a ieri martedì 18). Per fare un confronto con l’anno più caldo di sempre, nel 2003 l’anomalia è stata di +3.9°C a giugno, +1°C a luglio e +3.5°C ad agosto”.