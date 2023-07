Maltempo, Giussano allagata dopo il temporale all’alba: «Perturbazione 3 volte più forte del normale»

“Serviranno giorni per ripristinare tutti i servizi e per poter fare una stima esatta dei danni”. Lo dice il sindaco di Giussano, Marco Citterio, nelle ore dopo il forte temporale che all’alba si è abbattuto sul cuore della Brianza monzese e ha lasciato i soccorritori a lavorare per ore, che saranno giorni, per svuotare strutture, cantine e box allagati. Non si sono registrati feriti.

Maltempo, Giussano allagata dopo il forte temporale all’alba: pioggia che così non veniva registrata da 10 anni

Circa quaranta gli interventi dei vigili del fuoco nella notte. Colpiti stabili privati, ma anche immobili comunali e palestre.

Giussano maltempo allagamenti: il parcheggio del Comune alla mattina di martedì

Secondo i dati del Centro meteorologico, il temporale che si è abbattuto su Giussano è stato caratterizzato da gradine e raffiche di vento tra 30-50 km/h con accumuli tra i 60 mm nella zona sud di Giussano e i 110 mm nella zona nord.

I dati del pluviometro (concentrazione di pioggia pari a 100 l/m2 con picco (rain rate max) di 300 mm/h, dice una nota del Comune) non venivano registrati da almeno 10 anni e hanno mostrato una significativa differenza tra la zona nord e sud della città.

Maltempo, Giussano allagata dopo il forte temporale all’alba: «La situazione è critica»

“La situazione è critica – continua il sindaco – un evento atmosferico di straordinaria entità ha duramente colpito la nostra città che si è ritrovata con un terribile risveglio. Ringrazio fin d’ora tutte le persone che stanno lavorando per far sì che l’emergenza rientri nel più breve tempo possibile”.

Giussano maltempo 4 luglio 2023

Maltempo, Giussano allagata dopo il forte temporale all’alba: i danni, municipio temporaneamente chiuso

I danni principali interessano il municipio, la sede della Polizia Locale e le auto in uso agli agenti; coinvolte anche la scuola media “Alberto da Giussano”, la scuola primaria “Carlo Porta” (in entrambi i casi i danni principali interessano le palestre) e la primaria “Gabrio Piola”.

Segnalazioni di criticità anche dal Parco di Villa Sartirana, dove è caduta una pianta, e Residenza Amica. Colpita anche la sede della Croce Bianca.

Sul territorio, mezzi di soccorso al lavoro in via Milano, via D’Azeglio e via Cavour, allagato il parcheggio di via Porta, mentre in via Dante e in viale Monza la pressione dell’acqua ha causato danni, seppur limitati, al manto stradale.

Segnalati disagi anche per vento che ha provocato la caduta di rami e di recinzioni dei cantieri. L’acqua sulla carreggiata in prossimità degli svincoli per la Statale 36 ha reso difficoltosa la circolazione stradale, fortemente condizionata da auto in difficoltà.

I tecnici comunali, di concerto con Protezione Civile, Gelsia Ambiente, BrianzAcque e operai specializzati, stanno intervenendo per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali. Anche il municipio è temporaneamente chiuso al pubblico.

Maltempo, Giussano allagata dopo il forte temporale all’alba: «Concentrati sulla risoluzione dell’emergenza»

“È un evento atmosferico di proporzioni ingenti, i cui effetti si riflettono, purtroppo, nella grave situazione che stiamo vivendo – conclude il sindaco Citterio – Abbiamo già chiesto una pulizia straordinaria delle strade del territorio e un intervento manutentivo dei chiusini. Il Comune mantiene la propria operatività concentrandosi, in questi giorni, sulla risoluzione dell’emergenza. La perturbazione che ha investito il nostro territorio è stata mediamente 3 volte più forte di una perturbazione normale con picchi di forza 10 volte superiore alla media”.