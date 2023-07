Maltempo Monza e Brianza: allagamenti e cali di tensione nella notte

Allagamenti e cali di tensione nella notte in Brianza a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla zona per un’ora all’alba. Le zone più colpite risultano essere quelle di Seregno, Giussano, Carate Brianza e Verano in cui si sono registrati circa 40 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di cantine e spazi privati. Impegnata anche la Protezione civile.

Maltempo Monza e Brianza: a Giussano allagata anche la sede della Croce Bianca

A Giussano colpita anche la sede della Croce Bianca, allagata negli spazi adibiti a magazzini (nessun danno ai mezzi).

Giussano maltempo allagamenti Giussano maltempo allagamenti Giussano maltempo allagamenti Giussano maltempo: svuotamento cantina in via Milano Giussano maltempo allagamenti

Maltempo Monza e Brianza: cali di tensione e i messaggi dei Comuni

Cali di tensione hanno fatto scattare gli allarmi degli appartamenti, casi registrati anche a Monza.

Sui cellulari degli utenti registrati i sistemi di allerta dei Comuni hanno fatto arrivare messaggi di attenzione (l’Alert system di Arcore alle 5.48) per un forte temporale con grandine in arrivo. La grandine ha fortunatamente non ha provocato in provincia di Monza e Brianza i danni che invece ha fatto nel Comasco, dove martedì mattina si vedeva ancora sulle strade.