Meteo Monza e Brianza: allerta per possibili temporali nella notte

C’è una allerta gialla, di rischio ordinario, per la Lombardia per temporali anche forti dal pomeriggio di lunedì 3 luglio. È stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Meteo Monza e Brianza: prime piogge nella tarda serata di lunedì

Per la provincia di Monza e Brianza prime piogge previste intorno alle 22 e possibili temporali intorno alla mezzanotte.

Altri temporali previsti dalla serata di martedì 4 luglio e nelle ore notturne.