Miss Giussano sotto le stelle 2025 è besanese. La quattordicesima edizione dell’ormai celebre concorso, svoltasi per iniziativa di Giussano Incentro, supportata dalla Pro Loco cittadina e dagli sponsor, sabato 28 giugno, nel parco della Villa Sartirana, ha premiato infatti, di fronte ad un pubblico numeroso, lo splendido sorriso di Ashley Valentina Parravicini, 16 anni, residente appunto a Besana in Brianza. La fascia di Miss Simpatia è stata invece assegnata a Greta Pivato, 19 anni, di Cogliate, mentre quella di Miss Casual è toccata a Melissa Zorzan, 18 anni, di Cesano Maderno, e quella di Miss Eleganza ad Alice Camisasca, 17 anni, di Seregno.

Miss Giussano: il sindaco Citterio elogia gli organizzatori

Le concorrenti schierate per una foto ricordo

La serata è stata condotta da Davide Colavini, attore, drammaturgo e comico, e Sabrina Costanzo ed è stata introdotta dal saluto del sindaco Marco Citterio. «Dopo quattordici edizioni -ha spiegato il primo cittadino-, siamo ancora qua. Grazie perché ogni anno animate Villa Sartirana con il vostro impegno e la vostra organizzazione, che dura dodici mesi. E grazie non solo a Giussano Incentro, ma anche alla Pro Loco, che sta vivacizzando tutta l’estate in questo parco».

Miss Giussano: il canovaccio delle esibizioni

Una delle prove attitudinali

Il canovaccio ha quindi previsto tre prove competitive ed una dimostrativa per le quattordici concorrenti, inframmezzate da performance della scuola New B&D di ballo e danza di via Matteotti: sul palco si sono cimentate, oltre alle giovani premiate, anche Aurora Pedretti, 17 anni (Giussano), Clarissa Ma, 16 anni (Meda), Alessia Alongi, 24 anni (Giussano), Martina Maggioni, 17 anni (Seregno), Sofia Galetto, 16 anni (Verano Brianza), Gaia Colombo, 16 anni (Mariano Comense), Ilenia Macario, 22 anni (Monza), Melissa Pozzi, 17 anni (Carate Brianza), Nicole Perin, 18 anni (Carate Brianza) e Serena Alessio, 16 anni (Giussano). La prima sfilata è stata monopolizzata da abiti total black, la seconda da alcune sfide attitudinali, complicate un po’ dall’emozione inevitabile che un’esibizione sempre comporta, e la terza dagli indumenti intimi. Nella prova non sottoposta al giudizio della giuria, il filo conduttore è stato quello dei costumi da mare.

Miss Giussano 2025: la soddisfazione di Sisto Polito e Luigi Costanzo

Un momento delle sfilate

Molto felici sono apparsi nella circostanza i promotori. «La collaborazione con Giussano Incentro è sempre positiva -ha commentato Sisto Polito, presidente della Pro Loco, che festeggia quest’anno i 25 anni di attività-. Grazie alle ragazze, perché non è facile mettersi in gioco, essendo così giovani. La speranza è di proseguire anche in futuro con questo evento». Evento che il vicesindaco Adriano Corigliano, che ha rappresentato la giunta comunale nella giuria, ha poi definito l’appuntamento per eccellenza dell’anno solare sul territorio di Giussano. «Questa è un’opportunità che libera sempre grande soddisfazione -ha poi chiosato Luigi Costanzo, motore insieme alla sorella Sabrina di Giussano Incentro-. È bello poter dare qualcosa alla propria città. I momenti leggeri contribuiscono a creare una dimensione di comunità. La cultura, del resto, è anche vivere serate come questa. Miss Giussano ormai è una piccola, ma grande famiglia».