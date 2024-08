Musica: tornano gli Oasis, Liam e Noel Gallagher annunciano il tour 2025

Chissà se hanno fatto davvero la pace dopo quindici anni di rapporti non proprio sereni. Fatto sta che “This is it, this is happening”: i fratelli Noel e Liam Gallagher sono tornati insieme, gli Oasis hanno annunciato un tour di 14 date per l’estate 2025. A luglio e agosto nel Regno Unito e in Irlanda, preludio di un tour mondiale. Lo hanno annunciato nella mattina di martedì 27 agosto, dopo un conto alla rovescia di un paio di giorni. I fan lo aspettavano da anni.

“The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over. Come see. It will not be televised“, hanno commentato: venite, perché non andrà in televisione.

Musica: tornano gli Oasis, le date di luglio e agosto 2025

Suoneranno quindi a Cardiff (le prime due date, 4 e 5 luglio 2025), Manchester (11, 12, 19 e 20 luglio), Londra (25 e 26 luglio, 2 e 3 agosto), Edimburgo (8, 9 agosto) e Dublino (16, 17 agosto).

I fratelli Gallagher – racconta una nota – hanno riscosso successo con i loro progetti individuali dalla separazione della band nel 2009, con 10 album alla #1 delle classifiche britanniche e innumerevoli esibizioni come headliner a festival e in stadi e arene. Non c’è stato un momento rivelatore che ha portato alla reunion; tuttavia, il tempismo potrebbe avere un’influenza inconscia: giovedì 29 agosto ricorre il 30° anniversario dall’uscita del loro album di debutto, mentre l’anno prossimo sarà il 30° anniversario del secondo album, “(What’s The Story) Morning Glory?”.

Musica: tornano gli Oasis, il 30 agosto esce l’edizione speciale dell’album di debutto nel 30° anniversario

Venerdì 30 agosto esce la Deluxe 30th Anniversary Edition dell’album di debutto “Definitely Maybe”, disponibile in pre-order. La nuova riedizione contiene brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione ai Monnow Valley Studios, insieme agli outtake dalla versione definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia.