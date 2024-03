Aggressioni in ospedale: 18 nei pronto soccorso di Monza e Brianza, 186 in Lombardia

Sono state diciotto in provincia di Monza e Brianza le richieste di intervento nei pronto soccorso attraverso il pulsante di allarme antiaggressione dal mese di ottobre 2023, cioè da quando il servizio è stato attivato anche negli ospedali San Gerardo di Monza, Vimercate, Policlinico di Monza, Istituti clinici Zucchi e Desio.

Aggressioni in ospedale: dove è attivo il pulsante antiaggressione

Sono state 186 in tutto in Lombardia: 157 a Milano e provincia e 11 a Lecco. A Milano il servizio è attivo a Niguarda, Fatebenefratelli, Sacco, San Carlo e San Paolo, il Policlinico Ospedale Maggiore anche con le sedi del padiglione De Marchi Pronto Soccorso Pediatrico e del padiglione Mangiagalli Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico, il Buzzi e, in provincia, ad Abbiategrasso, Cernusco Sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Melegnano, Melzo e Sesto San Giovanni.

Aggressioni in ospedale: il 12 marzo è la Giornata nazionale di educazione e prevenzione

Sono i dati dell’Agenzia Regionale emergenza urgenza (Areu) resi noti in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari del 12 marzo.

Aggressioni in ospedale: i numeri

Nei 172 giorni trascorsi dalla prima chiamata (12 agosto) al 31 gennaio 2024, la media giornaliera è di una chiamata al 112 per aggressione al personale sanitario presso i Pronto Soccorso che si sono dotati del sistema di allarme.

Nel 2023 sono stati segnalati in Lombardia 4.836 episodi di aggressione (dagli insulti alla violenza con arma): il 30,9% (25,47 nel 2022) in Pronto Soccorso, nelle aree di degenza per il 24,7% (21,53 nel 2022) e nei locali del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura il 15% (15,17 nel 2022).

Il sistema è partito ad agosto 2023 e segue la sottoscrizione di un documento in Prefettura a Milano, nell’ambito degli interventi di pubblica sicurezza nei Pronto Soccorso, che ha previsto l’installazione nei PS degli ospedali della provincia di Milano di uno o più pulsanti per il rapido allertamento delle Forze di Pubblica Sicurezza in caso di aggressioni, danneggiamenti o pericolo. Il pulsante una volta premuto compone il numero 112.

Aggressioni in ospedale, l’assessore Bertolaso: “Dalla Regione misure concrete”

“In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sugli Operatori Sanitari esprimo la mia ferma condanna contro ogni forma di aggressione – ha detto l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – Regione Lombardia è impegnata attivamente nella lotta contro queste azioni delinquenziali, attraverso misure concrete volte a rafforzare la sicurezza nei luoghi di cura e a sensibilizzare la cittadinanza sul valore del rispetto e della riconoscenza verso il lavoro degli operatori sanitari. Nei Pronto Soccorso abbiamo attivato figure di accoglienza per pazienti e accompagnatori, in particolare la presenza del ‘Caring nurse’ in alcuni ospedali si è dimostrata efficace per ridurre la conflittualità e le conseguenti aggressioni, permettendo così al personale di svolgere il proprio lavoro con più serenità. In questa importante giornata, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari per il loro prezioso lavoro e ribadisco il nostro costante impegno a contrastare con fermezza ogni forma di violenza”.