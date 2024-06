Bruce Springsteen a San Siro nel 2025: le nuove date di Milano

E 2025 sarà. Bruce Springsteen ha comunicato che i concerti di San Siro a Milano sono stati riprogrammati per il 30 giugno 2025 (era la data originariamente prevista l’1 giugno) e il 3 luglio 2025 (ex 3 giugno 2024). Sarà dunque nell’estate 2025 il ritorno “a casa”, al Meazza dove ha già suonato sette volte, del Boss che ha dovuto rinviare i concerti per lo stop imposto dai medici a causa di problemi alla voce.

Bruce Springsteen a San Siro nel 2025: i biglietti

Il management informa che “tutti i biglietti acquistati per lo spettacolo del 1° giugno 2024 restano validi per il 30 giugno 2025 e tutti i biglietti acquistati per lo spettacolo del 3 giugno 2024 rimangono validi per il 3 luglio 2025. Per chi lo desidera, i rimborsi saranno disponibili tramite ticketmaster.it , ticketone.it o vivaticket.com come indicato nei rispettivi siti web fino al 20 luglio 2024“.