Bruce Springsteen a San Siro, le date di Milano slittano al 2025?

Comunicazioni ufficiali ancora non ce ne sono, ma le due date di Bruce Springsteen a San Siro, sospese l’1 e 3 giugno per lo stop imposto dai medici al Boss, potrebbero slittare al 2025. Claudio Trotta di Barley Arts, che da sempre organizza i tour di Springsteen in Italia, lo ha scritto domenica sera su facebook rispondendo a una domanda: “Cla, ti prego le dateee“, chiede un utente che in un messaggio precedente aveva fatto esplicito riferimento al Boss; “Non saranno nel 24” risponde Trotta.

Bruce Springsteen Claudio Trotta

Bruce Springsteen a San Siro, concerto a Praga rinviato a giugno 2025

Bruce Springsteen il 25 maggio era stato fermato dai medici per dieci giorni a poche ore dal concerto di Marsiglia e costretto a rinviare anche le date di Milano (1 e 3 giugno) e Praga. Sui circuiti di vendita internazionali la data in Repubblica Ceca è stata rifissata per il 15 giugno 2025, è quindi plausibile lo slittamento di un anno anche per l’attesissimo ritorno a San Siro. Il tour intanto dovrebbe riprendere il 12 giugno da Madrid.

Springsteen Repubblica Ceca

Il calendario estivo dello stadio d’altra parte è già pieno e a metà agosto riapre per il calcio, il Boss chiuderà il tour europeo a Londra alla fine di luglio prima di tornare negli Stati Uniti a Ferragosto.

Bruce Springsteen a San Siro, i biglietti

I biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi concerti a Milano, ma chi lo desidera può ottenere il rimborso inoltrando la richiesta al sistema di vendita utilizzato per l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket) da mercoledì 29 maggio e entro e non oltre domenica 20 luglio seguendo le modalità riportate.