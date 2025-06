Uno degli appuntamenti di maggiore tradizione e più attesi nell’arco dell’anno solare sul territorio di Briosco batte alle porte. Tra venerdì 11 luglio e domenica 13 luglio, tornerà infatti la sagra del cotto artistico, organizzata dall’oratorio di Fornaci, con sede al civico 35 di via XI febbraio.

Briosco: il programma aprirà venerdì 11 luglio

Il programma sarà introdotto venerdì 11 luglio, alle 19.30, dall’inaugurazione di “Aquadulzapaltacrea”, mostra di Daniele Gatti, mentre alle 21.30 è prevista l’accensione del pignone, il forno-scultura, nell’ambito del progetto “Paltacrea”, promosso dalla fornace Riva e già presentato nelle settimane precedenti, con il coinvolgimento tra l’altro dell’Accademia di Brera. Sabato 12 luglio, in parallelo alla serata musicale, che coinvolgerà la Fly Dance Academy, nonché Gigi e Piero, alle 21.30 è fissata un’azione incandescente al forno.

Briosco: domenica 13 luglio riflettori sulla fornace Riva

Domenica 13 luglio, invece, il momento clou sarà alle 10, quando la delegazione del Fai di Monza guiderà una visita alla storica fornace Riva (info: monza@delegazionefai.fondoambiente.it), che opera in via XI febbraio 12, mentre alle 11 sarà aperto il pignone. Più tardi, alle 21, Gigi e Piero torneranno ad occupare la ribalta ed è contemplata anche un’esibizione di Art and Welness Center. Per tutta la durata della manifestazione, funzionerà la cucina, con la collaborazione dell’associazione Cuochi Brianza.