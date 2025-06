Seregno, il circolo Seregn de la memoria acquisisce l’archivio del fotografo Pierino Corno

Il circolo culturale Seregn de la memoria ha acquisito la donazione dell’archivio di Pierino Corno, nato nel 1914 e deceduto nel 2002, uno dei fotografi che, con la sua abilità professionale ed il suo genio, più ha contribuito a documentare la trasformazione nel tempo del territorio di Seregno. La donazione, concessa da Riccardo Corno, figlio di Pierino Corno, comprende un’ampia serie di negativi in bianco e nero 6×6, che coprono l’arco tra gli anni cinquanta del secolo scorso ed i primi anni duemila, oltre a qualche diapositiva in ordine sparso. Il materiale sarà adeguatamente sistemato nella sede di via Maroncelli 6: l’intenzione dell’associazione è infatti quella di procedere nel medio termine alla sua digitalizzazione, per facilitarne un utilizzo anche con finalità editoriale e divulgativa.

Seregn de la memoria: i commenti di Riccardo Corno e Zeno Celotto

«Si tratta di tutto l’archivio rimasto di mio padre -ha spiegato Riccardo Corno-. Altro materiale purtroppo strada facendo è andato perso o è risultato danneggiato». In una mail di ringraziamento inviata a Riccardo Corno, Zeno Celotto, presidente del circolo culturale Seregn de la memoria, ha scritto: «Desidero, a nome del circolo culturale Seregn de la memoria, rivolgerti il più sentito ringraziamento per averci scelti come destinatari dell’archivio dei negativi fotografici realizzati da tuo padre. Si tratta di una documentazione preziosa di mezzo secolo di eventi, luoghi e personaggi della storia di Seregno dal 1950 al 2000: documentazione che siamo onorati di accogliere, impegnandoci con le nostre risorse ed il nostro lavoro a custodirla, digitalizzarla e valorizzarla, per metterla a disposizione della città. Consideriamo il tuo gesto come un riconoscimento del nostro instancabile lavoro per conservare e diffondere la memoria del nostro passato, ed anche di questo ti ringraziamo».

Seregn del la memoria: due pubblicazioni prima della pausa estiva

La novità è intervenuta alla vigilia della pausa estiva dell’attività associativa. L’ultimo appuntamento pubblico prima delle ferie il circolo culturale Seregn de la memoria lo ha proposto infatti venerdì 20 giugno, quando, grazie alla collaborazione del comitato di quartiere Ceredo, è stato presentato il libretto “La scuola elementare del Ceredo”, trentanovesimo numero della collana editoriale “i Ciculabèt”, scritto da Giuseppe Mariani. La serata è stata ospitata dalla sede del plesso scolastico in viale Tiziano, che ha da poco festeggiato il suo mezzo secolo di vita. La pubblicazione è arrivata in coda alla precedente uscita della stessa collana, quella che Vittorio Alessandro Sironi ha dedicato al mondo della disabilità in città. Gli interessati possono richiedere entrambe, rivolgendosi alla sede di via Maroncelli 6 del circolo (mail: info@seregndelamemoria.it).