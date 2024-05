Monza: l’unità Uonpia si rinnova a Villa Serena, in attesa della Casa di Comunità

Un simpatico quadro raffigurante noti personaggi dei fumetti e delle più famose serie animate che, di fatto, è la riproduzione di un poster lungo – in originale – sei metri disegnato dai musicisti dell’associazione Banda Musicale della Valmalenco.

Monza: l’unità Uonpia si rinnova a Villa Serena, all’ingresso il quadro donato dalla banda della Valmalenco

Da venerdì mattina l’opera – donata dalla Banda a ottobre alla Neuropsichiatria infantile della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – ha trovato casa davanti all’ingresso dei rinnovati spazi della UONPIA, Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza, che si trova al primo piano di Villa Serena.

Monza Uonpia Fondazione Irccs San Gerardo quadro Banda Valmalenco

Un dono, voluto dalla sezione monzese della Cri e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri MB, che rende ancora più accogliente il reparto che si è trasferito all’inizio di quest’anno dal vecchio presidio di via Solferino, 16, da mesi oggetto di continue verifiche e controlli.

Monza: l’unità Uonpia si rinnova a Villa Serena, era stata trasferita dal vecchio presidio di via Solferino

I locali, che ancora profumano di nuovo, sono ampi e funzionali (vi sono quattro palestre e diversi studi), ma costituiscono una soluzione provvisoria in attesa del “ritorno” definitivo della UONPIA all’ex ospedale Umberto I dove sorgerà la Casa della Comunità (probabilmente a inizio 2026).

«Nel frattempo è stata trovata una soluzione più che dignitosa – sottolinea il presidente della Fondazione IRCCS Claudio Cogliati – è stato un lavoro di condivisione e di collaborazione per il quale devo ringraziare la professoressa Renata Nacinovich, direttore della struttura complessa di Neuropsichiatria infantile, e tutto lo staff della UONPIA e della Neuropsichiatria e tutti coloro che si sono prestati a concedere gli spazi: l’ Università degli Studi di Milano-Bicocca, le associazioni di volontariato, i nostri dipendenti che hanno spostato gli uffici e oggi lavorano in spazi più ristretti. Qualcuno ci ha paragonato scherzosamente a un file compresso, visti anche i lavori di Fase 4 del cantiere che vedono una contrazione di tutti gli spazi ospedalieri, a causa della chiusura del settore A, ma guardiamo avanti. La riapertura del settore A è prevista per settembre 2025 e tutta la struttura sarà in classe energetica A+++ con un totale di 900-1000 posti letto».

Monza: l’unità Uonpia a Villa Serena, sono seguiti circa 1000 minori con famiglie

Attualmente in UONPIA sono seguiti circa 1000 minori con le loro famiglie; 200 circa sono in carico anche a terapisti della riabilitazione, gli altri solo alla Neuropsichiatria infantile e allo psicologo. I nuovi accessi sono circa 300 l’anno. L’Unità svolge attività di diagnosi e cura per minori da 0 a 18 anni, con difficoltà evolutive che possono comprendere le diverse patologie di interesse neuropsichiatrico, in particolare i disturbi del neurosviluppo e psicopatologici.