Basket for Kids 2024: raccolti 21mila euro per il Comitato Verga di Monza

Più di 14.750 canestri segnati e 21.290 euro raccolti per il Comitato Maria Letizia Verga. È il più che positivo bilancio della terza edizione di Basket for Kids, nuovo record per la due giorni di sport e solidarietà che ha trasformato piazza Tre Torri a Milano in un grande e allegro playground.

Basket for Kids 2024: più di 1000 cestisti e 56 squadre in campo, donazione per il residence di Monza

Oltre 1000 cestisti e 56 squadre Under 19 della Lombardia si sono ritrovati in campo per giocare, per divertirsi e per raccogliere fondi a favore dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga ODV di Monza che da 45 anni si occupa di cura e assistenza per leucemie e linfomi infantili.

Basket for Kids per Comitato Verga 2024

I canestri dei ragazzi (1 euro l’uno), quelli dei vip (100 euro) e le donazioni hanno permesso di superare i ventimila euro da destinare al Residence Maria Letizia Verga, dove – dal 1999 al 2023 – sono stati accolti oltre 850 bambini in cura al Centro Maria Letizia Verga – IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, con le relative famiglie, per un totale di più di 5mila persone.

Basket for Kids 2024: i vip presenti

Grande la festa a cui hanno partecipato tanti amici del mondo del basket: Gianluca Gazzoli (conduttore ormai affermato col suo BSMT e grandissimo appassionato di basket), i giornalisti Giulia Cicchinè e Mario Castelli – voci del basket in tv – che hanno commentato live le performance in campo, lo speaker Carmelo Maisano e poi il brianzolo Andrea Pedrazzini, basketball trainer & founder di Goat’s Plan Basketball, Mario Moroni, che ha dedicato una puntata del suo podcast proprio alle attività del Comitato Maria Letizia Verga, i cantanti Grido e Sofia P. protagonisti sabato di una performance live con la B.Crew tutta al femminile.

Basket for Kids per Comitato Verga 2024

Alla fine Sportlandia Tradate è la squadra che con 683 canestri in due giorni ha alzato la coppa del Basket for Kids 2024 e, grazie allo sponsor Under Armour, ha vinto la partecipazione a un clinic con l’ex giocatore Nba Linton Johnson al Parco Sempione, domenica 9 giugno.