Una stretta collaborazione per affermare l’importanza della prevenzione. L’amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto Ets Odv Flavio Ferrari, il presidente della Provincia Luca Santambrogio, il direttore generale Ats Brianza Michele Brait insieme ad alcuni sindaci e rappresentanti dei Comuni del territorio si sono ritrovati mercoledì nella sede della Provincia per fornire dati sugli screening effettuati tra la popolazione e assicurare l’impegno a continuare ad avvicinare i cittadini a iniziative che possano intercettare anzitempo una malattia.

Provincia, Ats e Cancro Primo Aiuto: l’alleanza MB per la prevenzione, le collaborazioni

«Gli screening sono una delle tante attività che la nostra organizzazione svolge – ha esordito Ferrari- Non vogliamo sostituirci ad Ats ma agire nella più stretta collaborazione, implementando ciò che Ats già fa e mettere a disposizione i dati che abbiamo raccolto per permettere di costruire un quadro più ampio».

Cancro Primo Aiuto, che opera da trent’anni, ha realizzato campagne di screening («rivolte a uomini e donne in contemporanea») in alcuni comuni della Brianza tra cui Seregno e Meda, dove l’adesione è stata altissima. A ottobre si terrà un analogo appuntamento a Lentate sul Seveso.

Altri comuni sono in “lista” per organizzare giornate di prevenzione. Il presidente della Provincia ha lanciato un appello a tutti i comuni del territorio, rivolgendosi in particolare ai sindaci neo eletti che, probabilmente, non sono ancora al corrente di questa importante opportunità che, come ha sottolineato il sindaco di Seregno Alberto Rossi, «porta le cure sotto casa in modo del tutto gratuito». Cancro Primo Aiuto attua screening anche nelle aziende e queste iniziative sono particolarmente gradite ai dipendenti.

Provincia, Ats e Cancro Primo Aiuto: l’alleanza MB per la prevenzione, la cura ripaga

«Qualche mese fa abbiamo svolto test cardiologici in un’azienda di 60 dipendenti fuori dalla nostra provincia – afferma Ferrari – Ebbene, i responsabili ci hanno assicurato che in poco tempo la produttività è cresciuta del 10% e che questo trend positivo continua. Segno che i lavoratori si sono sentiti benvoluti dalla loro azienda».

I risultati degli screening hanno permesso in più casi di scoprire i “segni” della malattia. Brait ha ricordato che nel 2022 sono state invitate più di 119.000 donne (adesione del 60%) a screening mammografici. 3670 sono state richiamate per approfondimenti e 263 sono state operate con diagnosi di malignità.

Per quanto riguarda la diagnosi precoce del cancro al colon retto, sempre nel 2022 Ats ha invitato quasi 210.000 cittadini (adesione del 40% circa). Delle 3780 persone positive, 79 hanno avuto una diagnosi di cancro. Nel 2022 è stato avviato anche lo screening per la prevenzione del tumore alla cervice uterina.