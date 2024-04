Monza: Melli e Shields dell’Olimpia Milano al Centro Verga, ritorna “Basket for Kids”

Domenica sera hanno vinto da protagonisti lo scontro al vertice della Serie A di basket contro Brescia, la mattina dopo sono tornati a Monza a un anno dall’ultima volta.

Il capitano dell’Olimpia Milano Nicolò Melli e Shavon Shields, l’uomo del record di punti segnati in biancorosso in Euroleague (battuto a marzo Bob McAdoo), insieme allo staff della società, lunedì hanno fatto visita al Centro Maria Letizia Verga di via Cadore. Una bellissima sorpresa per i giovani pazienti che si sono trovati davanti i due giganti dagli occhi gentili e sorridenti.

Monza: Melli e Shields dell’Olimpia Milano al Centro Verga, tiri a canestro sulla terrazza di Sport Therapy

L’occasione per scambiare i regali firmati Olimpia, ma soprattutto per scatenare il potere terapeutico dello sport con qualche tiro a canestro sulla terrazza di Sport Therapy. Ê il progetto attivo fin dal 2017 per dimostrare i vantaggi che uno sport porta al benessere di un paziente nel percorso di una terapia oncologica.

Comitato Maria Letizia Verga Olimpia MIlano Nicolò Melli e Shavon Shields a Monza – foto Comitato Verga su Facebook Comitato Maria Letizia Verga Olimpia MIlano Nicolò Melli e Shavon Shields a Monza – foto Comitato Verga su Facebook

Monza: Melli e Shields dell’Olimpia Milano al Centro Verga, l’11 e 12 maggio terza edizione del torneo “Basket for Kids”

Ma la presenza dei due campioni biancorossi ha anche fatto partire il countdown verso l’evento “Basket for Kids” in programma nel weekend dell’11 e 12 maggio a City Life a Milano.

È la terza edizione della maratona di canestri nata per aiutare a sconfiggere leucemie e linfomi infantili. Organizzata dall’agenzia di comunicazione Studio Tiss per raccogliere fondi a favore dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga ODV e per sostenere il Residence che ogni giorno accoglie i bambini in cura e le loro famiglie; la manifestazione può contare anche su ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e della pallacanestro milanese rappresentata da EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, Urania Basket Milano, Sanga Milano, GEAS e Basket Femminile Milano.

Monza: Melli e Shields dell’Olimpia Milano al Centro Verga, nel 2023 raccolti 15mila euro

L’evento del 2023 si era chiuso con 15mila euro raccolti grazie alla partecipazione di oltre 1.900 cestisti under 16, 45 squadre e più di 15mila canestri realizzati. L’obiettivo del 2024 è migliorare questi numeri. Iscrizioni aperte sul sito ufficiale sia per giocare, da soli o con la propria squadra, sia per diventare volontario per aiutare lo svolgimento delle due giornate.