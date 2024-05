Ospedale di Monza: nuovo responsabile dell’Ufficio Pubblica Tutela, è Stefano Casiraghi

Stefano Aristide Casiraghi è il nuovo responsabile dell’Ufficio Pubblica Tutela della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. Classe 1990, brianzolo di Biassono, lavora alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Ospedale di Monza: nuovo responsabile dell’Ufficio Pubblica Tutela, che cos’è l’Upt

L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) è un organismo autonomo e opera nell’interesse degli utenti che accedono ai servizi della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza.

“Fornisce supporto ai cittadini, soprattutto quelli più fragili, per la tutela dei propri diritti, verificando, a fronte di una precisa richiesta di attivazione, che l’accesso alle prestazioni avvenga nel rispetto delle condizioni stabilite nelle rispettive Carte dei Servizi – spiega una nota – All’Ufficio di Pubblica Tutela possono rivolgersi i cittadini, le associazioni e i portatori di interessi diffusi, che intendano segnalare inadempienze, disservizi o limitazioni nell’accesso e nella fruizione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese“.

L’intervento si può chiedere senza formalità via mail o posta, fornendo gli elemento utili al caso che si vuole presentare, oppure personalmente attraverso l’Ufficio Comunicazione e relazioni col pubblico.

Ospedale di Monza: nuovo responsabile dell’Ufficio Pubblica Tutela, obiettivo «erogare un servizio sempre eccellente»

«Sono molto contento di avere la possibilità di poter svolgere l’incarico di responsabile di pubblica tutela all’interno dell’IRCSS San Gerardo dei Tintori – spiega il dottor Casiraghi – Il mio lavoro sarà quello di essere al fianco dei cittadini che usufruiscono dei servizi dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori e ascoltarli, per comprendere le difficoltà che eventualmente hanno incontrato durante il loro percorso ospedaliero e riferirle al direttore generale e al presidente, al fine di erogare un servizio sempre eccellente sotto ogni punto di vista, nell’interesse esclusivo del pubblico cittadino».

Ospedale di Monza: il problema delle liste d’attesa

E poi: «Il principale argomento all’ordine del giorno se affrontiamo la realtà dell’ospedale, è la questione delle liste d’attesa; un problema al quale la Regione sta cercando in modo incessante di porre rimedio, ma ci tengo a precisare che è un problema anche di carattere nazionale, anche a seguito delle ripercussioni che ha avuto il Covid sulle prestazioni ambulatoriali. Il mio obiettivo è quello di lavorare in squadra, tenendo in considerazione il mio ruolo indipendente all’interno dell’IRCCS San Gerardo».