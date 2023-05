Monza: Centro Verga a canestro, in visita Melli e Shields dell’Olimpia Milano

I grandi giganti gentili esistono e hanno il volto dei giocatori di pallacanestro dell’Olimpia Milano che nella giornata di martedì si sono recati in visita ai piccoli pazienti del Centro Maria Letizia Verga. Il capitano Nicolò Melli e l’ala Shavon Shields hanno portato a bambini e ragazzi doni e gadget griffati, hanno vistato le loro stanze, scattando numerose foto ricordo con il coinvolgimento di medici e infermieri. Grande la gioia dei più grandicelli, alcuni dei quali appassionati di basket. Tanta la curiosità dei più piccoli davanti a “colossi” alti più di due metri che riuscivano a far trasparire il loro sorriso e la loro gentilezza anche da dietro le mascherine.

Monza Centro Verga Melli e Shields Olimpia Milano – foto Centro Verga Monza Centro Verga Melli e Shields Olimpia Milano – foto Centro Verga Monza Centro Verga Melli e Shields Olimpia Milano – foto Centro Verga

Monza: Centro Verga a canestro, nel weekend Basket for Kids a Milano

La visita dei cestisti dell’Olimpia ha voluto far respirare l’atmosfera di gioco e di divertimento anche ai giovani pazienti che sabato e domenica prossimi non potranno partecipare a Milano all’evento benefico “Basket for kids” in programma nel quartiere City Life. La manifestazione è stata organizzata per supportare l’ampliamento di 5.880 mq dell’attuale struttura che ospita il Comitato Maria Letizia Verga. Possono partecipare squadre giovanili e baby giocatori singolarmente.

L’obiettivo è quello di superare in due giorni il record di 14.350 canestri fatto registrare la scorsa stagione. Più punti verranno totalizzati, più fondi saranno raccolti. Prevista la partecipazione di campioni di basket. Iscrizioni sul sito: www.basketforkids.com.