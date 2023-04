Ac Monza: il cuore biancorosso per la Pasqua 2023

Il cuore biancorosso per la Pasqua di Monza: sono tante le iniziative messe in campo dall’Ac Monza nella festività cattolica per essere vicino a tante realtà solidali del terrritorio. “Anche in questo 2023, come ormai da tradizione le uova di cioccolato biancorosse hanno colorato il weekend pasquale di tifosi e appassionati di tutte le età” ha scritto la società nella giornata di domenica 9 luglio raccontando il proprio impegno con tante fotografie.

La Pasqua del Monza: i destinatari

“Oltre a quelle acquistate nei vari punti vendita di Monza e della provincia, anche quest’anno l’Ac Monza ha voluto donare le uova alle associazioni del territorio, con l’intento di regalare gioia e spensieratezza a chi ne ha più bisogno”: nella lista ci sono l’ospedale San Gerardo di Monza e quello di Desio, il santuario Santa Maria delle Grazie dei frati francescani così come la coop la Meridiana e “Il paese ritrovato”, poi l’associazione Silvia Tremolada e il centro Mamma Rita delle minime oblate del cuore immacolato di Maria, lo Spazio 37 che accoglie i senzatetto, l’Unitalsi e Cascina San Vincenzo di Concorezzo, PizzAut e il Comitato Maria Letizia Verga, Verde assistenza e Cascina Cantalupo tanto quanto lo Spazio Rosmini, le Fondazioni Maddalena Grassi e Adele Bonolis, la rsa Anna e Guido Fossati.

“AC Monza ci tiene a ringraziare dal profondo del cuore tutti i partner, i volontari e le persone che hanno aiutato la società permettendo così la buona riuscita di questa preziosa iniziativa”.