Monza: al Centro Verga Tananai e Mr. Rain con Spiderman

Dal Festival di Sanremo al Comitato Maria Letizia Verga di Monza. Il centro specializzato nello studio e nella cura della leucemia del bambino ha ricevuto in questi giorni la visita di due protagonisti della musica italiana: Tananai e Mr. Rain. Entrambi si sono intrattenuti con i piccoli pazienti, le loro famiglie e il personale della struttura rivelando una grande sensibilità e tanta simpatia.

Monza: il Tango di Tananai e i Supereroi di Mr. Rain al Centro Verga

I due cantanti lombardi si sono prestati a scattare selfie e fotografie, all’ascolto dei racconti e dei desideri dei bambini e dei ragazzi. Inevitabile il richiamo alle loro canzoni portate sul palco dell’Ariston. Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, che si è anche esibito in alcuni brani musicali, è stato invitato a tornare al Verga “un lunedì”, proprio come canta nel suo “Tango”: “Io tornerò un lunedì”.

Mr. Rain, il cantante dei Supereroi “come io e te”, è arrivato a Monza insieme a un super eroe in carne ed ossa, Mattia Villardita, l’impiegato ligure che indossa i panni di Spider Man per portare gioia e conforto ai bambini ricoverati in diversi ospedali italiani. E i “piccoli angeli con un’ala soltanto” hanno accolto il messaggio di speranza per riuscire a “volare solo restando l’uno accanto all’altro”.

Monza: al Centro Verga anche il cabarettista Max Angioni

Un inno a non abbandonare mai le forze, a non lasciarsi andare allo sconforto e alla disperazione che sembra stato scritto proprio per coloro che tutti i giorni devono fronteggiare una grave malattia. E le visite vip non si sono fermate qui. A portare un altro po’ di allegria al centro ci ha pensato uno che di sorrisi se ne intende: il comico cabarettista Max Angioni che ha anche gustato le uova di Pasqua che il Comitato Maria Letizia Verga mette in vendita per raccogliere fondi per la ricerca “per guarire un bambino in più”.