Monza, prove tecniche di mercato in piazza Cambiaghi in vista del ritorno il 21 dicembre

Prove tecniche di mercato in piazza Cambiaghi, a Monza, fresca di riqualificazione: si sono svolte sabato 14 dicembre, alla presenza della Polizia locale, le prove per riportare il mercato ambulante alimentare nella piazza dopo il rifacimento della pavimentazione. Il ritorno delle bancarelle, da annuncio della amministrazione PIlotto, avverrà a partire da sabato 21 dicembre. Le precedenti lastre in pietra, rotte in più punti, sono state sostituite da asfalto stampato.

Prove di mercato in piazza Cambiaghi a Monza (foto Fabrizio Radaelli)

Monza, mercato alimentare in piazza Cambiaghi: si asfalta anche via Colombo

Come previsto, quindi, sabato nel pomeriggio i commercianti hanno avuto accesso all’area per le “prove generali” di posizionamento delle bancarelle per testare la collocazione nel nuovo perimetro della piazza ridisegnata con nuove aree verdi, che presto saranno sistemate con arredi e piantumazioni. Da lunedì 16 dicembre, per una settimana, proprio in vista del 21, sono in programma i lavori di asfaltatura di via Colombo con la posa del nuovo asfalto stampato come avvenuto in piazza, fino all’inizio del ponte Beato Talamoni. La verniciatura colorata sarà eseguita, d’accordo con i commercianti, quando ci saranno temperature adeguate. Una mancanza che non interferirà con i mercati.