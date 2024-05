Vimercate, i tumori all’ospedale si curano anche con la danza: l’accordo con Dance for Oncology di Carolyn Smith

“L’oncologia incontra i pazienti: dialogo tra nutrizione e danza“. Questo è l’evento che si è tenuto sabato mattina 18 maggio all’ospedale di Vimercate, dove il primario Salvo Artale ha illustrato la nuova struttura per la cura dei tumori a Carolyn Smith fondatrice dell’Associazione Dance for Oncology, prima associazione non profit in Europa che aiuta i pazienti attraverso il ballo.

Con Dance for Oncology è stato sottoscritto anche un accordo di reciproca collaborazione. Nel corso della mattinata nell’aula magna “Oscar Ros” i rappresentati di Oncologia e Cucina di cui Artale è presidente e Dance for Oncology hanno presentato le loro iniziative legate al percorso di cura del paziente oncologico.