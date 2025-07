Un cesanese sul podio a Cesano Maderno, un concerto straordinario con Michele Spotti, considerato uno dei più grandi talenti a livello mondiale nella direzione d’orchestra.

È davvero un programma spettacolare quello proposto dall’amministrazione comunale di Cesano per il periodo estivo, con l’aggiunta di questa chicca che, da sola, dà spessore all’intero cartellone. Spotti, attualmente direttore musicale dell’Opera e dell’Orchestra filarmonica di Marsiglia, sarà presente il 22 luglio all’Arena Cinema del Giardino di Palazzo Arese Borromeo. Dirigerà l’Orchestra Filarmonica di Benevento ne “I Concerti Brandeburghesi”. Dopo i trionfi in città come Tokyo, Berlino e Marsiglia, per lui l’occasione di tornare nella città che lo ha cresciuto anche musicalmente, visto che ha mosso i suoi primi passi alla Civica accademia musicale sperimentale (Cams) di via Cerati.

Musica: Michele Spotti il 22 luglio a Cesano Maderno, con l’orchestra filarmonica di Benevento

L’Orchestra Filarmonica di Benevento, nata nel 2014, rappresenta oggi una delle realtà più giovani in Italia. Eseguirà cinque brani di Johann Sebastian Bach. L’Orchestra ha già al suo attivo oltre 300 collaborazioni con musicisti, 11 stagioni concertistiche e l’incisione di quattro dischi e si è esibita su palcoscenici di rilievo come, tra gli altri, quello del Ravello Festival, del Teatro Arcimboldi di Milano, dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

Dal 2017, vanta il prestigioso supporto del Maestro Antonio Pappano come direttore onorario, mentre la direzione artistica è affidata alla talentuosa pianista Beatrice Rana. Alla guida musicale, il Maestro Michele Spotti aggiunge una visione giovane e ambiziosa.

Musica: Michele Spotti il 22 luglio a Cesano Maderno, «un regalo prezioso»

«Sarà una serata davvero speciale – dichiara il sindaco Gianpiero Bocca – un regalo prezioso alla nostra città da parte del nostro illustre concittadino Michele Spotti, il cui talento è riconosciuto a livello internazionale e che, pur così giovane, ha già collezionato una serie incredibile di successi, arrivando a guidare le maggiori istituzioni musicali, come attualmente l’Orchestra e l’Opera di Marsiglia. Lo ringrazio di cuore per la sua disponibilità e generosità: nonostante i numerosi impegni in tutto il mondo, ha voluto dedicare alla sua Cesano Maderno questo concerto straordinario, scegliendo un’Orchestra tra le più promettenti del panorama musicale. Sarà una serata da ricordare e l’occasione per dimostrare a Michele la riconoscenza, l’ammirazione e l’affetto di tutta la città. Il concerto del 22 luglio rappresenta il fiore all’occhiello di una programmazione estiva vasta e di qualità che anche quest’anno offrirà alla città occasioni di socializzazione, cultura e grande spettacolo»