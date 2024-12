X Factor 2024: vince Mimì Caruso, dalla Brianza al trionfo nella finale di Napoli

Mimì Caruso è la vincitrice di X Factor 2024. Il trionfo della vimercatese di 17 anni è stato celebrato a Napoli nella serata finale in una piazza del Plebiscito gremita.

X Factor 2024: vince Mimì Caruso, il podio

Cresciuta tra Usmate Velate e Arcore, è salita sul gradino più alto del podio grazie al voto del pubblico davanti ai milanesi Les Votives, ai Patagarri e a Lorenzo Salvetti.

Dopo il ballottaggio vinto con Francamente alla penultima puntata, il brivido che le ha garantito il pass per l’ultimo atto del talent, la finale è stata un crescendo: un’esplosione di energia e di sicurezza, una maturazione confermata dal suo giudice Manuel Agnelli e dai colleghi di tavolo Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro conquistati dalla giovane artista.

X Factor 2024: vince Mimì Caruso, la finale

“Because the night“, capolavoro della premiata ditta Springsteen-Patti Smith, per la prima manche, poi il medley con Figures di Jessie Reyez, Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina, La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Infine l’inedito Dove si va, confezionato da Madame (e molto nello stile della cantautrice vicentina) e che lei ha saputo fare suo riuscendo a sprigionare la voce soul che l’aveva fatta brillare fin dai provini.

Un trionfo per Mimì, giovanissima, e per Manuel Agnelli alla prima vittoria nel talent e conquistato al primo ascolto. «Grazie – ha esultato la vincitrice dopo la proclamazione – non me l’aspettavo, grazie mille e grazie di tutto. Non vedo l’ora di fare buona musica ed essere me stessa musicalmente».

Poi una nuova esplosione di gioia nell’inedito, accompagnata sul palco dall’abbraccio dei finalisti.