Musica: chi è Mimì Caruso, dalla Brianza all’avventura di X-Factor

Mimì Caruso, giovanissima cantante di Usmate Velate e molto conosciuta ad Arcore per le sue esibizioni canore agli eventi della Compagnia del Labirinto, ha lasciato il suo segno alle audizioni di X-Factor: commuovendo anche il temutissimo giudice Manuel Agnelli, ha ottenuto l’ambito X-Pass per i Bootcamp al via il 3 ottobre.

Musica: chi è Mimì Caruso, l’orgoglio di mamma Paola

«La redazione del programma si è raccomandata di non parlare molto con nessuno al momento, però possiamo di sicuro dire che ci siamo tanto emozionati a vedere Mimì così felice – confida commossa al Cittadino Paola, la mamma di Mimì – è stata una enorme soddisfazione per lei che temeva quattro no e avrebbe fatto la firma per 1 sì. Le audizioni sono andate oltre ogni nostro sogno più roseo! Quella che Mimì ha intrapreso è un’avventura meravigliosa, quasi più grande di lei. Noi sappiamo quanto la musica sia una parte fondamentale delle sue giornate, una buona amica che le fa tanta compagnia, la conforta, la commuove, la comprende e la fa ridere…e X-Factor è un’esperienza unica proprio immersa in questo mondo meraviglioso».

Musica: chi è Mimì Caruso, cresciuta nel Piccolo coro La Goccia di Vimercate e già protagonista sui palchi cittadini

A 17 anni Mimì è infatti riuscita a conquistare il palco del noto talent show nazionale, ma il suo nome non è nuovo al pubblico della Brianza che l’ha vista crescere nel Piccolo coro La Goccia di Vimercate, sui palchi degli oratori arcoresi tra Microfono d’Oro e Galà di Natale della Compagnia del Labirinto, o Sing & Serve del Lions Club.

Originaria del Mali e adottata a otto mesi, Mimì ha sempre vissuto la musica come parte integrante della sua vita, grazie anche all’influenza di mamma Paola, pianista e anch’essa spesso impegnata nelle attività della compagnia teatrale cittadina.

Musica: chi è Mimì Caruso, la promozione di Manuel Agnelli e l’ondata di affetto dopo l’X-Pass

Sul palco di X-Factor, nelle Audition si è esibita in un’emozionante cover di “Figures” di Jessie Reyez, colpendo persino il giudice più temuto dalla ragazza: Manuel Agnelli, che non ha trattenuto l’emozione – «Sei meravigliosa», ha commentato ascoltandola – ha giocato l’ultimo X-Pass della stagione.

«Ringraziamo tantissimo le due insegnanti di canto che l’hanno molto aiutata a crescere in questi ultimi anni: Federica e Alice – ha concluso mamma Paola, fino a poco tempo fa titolare di una nota ricevitoria e tabaccheria di via Umberto Primo ad Arcore – siamo onorati dell’ondata di affetto e simpatia che Mimì sta ricevendo da parte di chi l’ha ascoltata e scoperta grazie a X Factor! Questa crediamo sia la cosa più bella e dolce, che le rimarrà per sempre nel cuore».

Musica: chi è Mimì Caruso, al lavoro sul primo Ep ma prima inizia la nuova fase del talent

Oltre al successo a X-Factor, Mimì oggi è impegnata nella realizzazione del suo primo piccolo EP e ha già scritto due canzoni, dimostrando di voler fare della musica il suo futuro. Da giovedì ai Bootcamp cercherà di conquistarsi una delle quattro sedie per arrivare alla fase degli Home Visit e, magari, ai Live.