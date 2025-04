“Con Voi”, ovvero connettere, visitare, osservare e imparare: è il sottotitolo della quarta edizione primaverile di Ville Aperte promossa dalla Provincia di Monza e Brianza in collaborazione con comuni, enti pubblici e privati che tornerà il 3 e 4, 10 e 11 maggio. Durante i due fine settimana, che forniranno un assaggio del ventitreesimo appuntamento autunnale in programma dal 20 settembre al 5 ottobre, apriranno i battenti 42 dimore di delizia delle province di Monza, Como, Lecco, Varese e della città metropolitana milanese, di cui dieci in nove città della Brianza.

Ville Aperte 2025 in Brianza: gli “itinerari della fede”

L’iniziativa, presentata mercoledì nell’auditorium di via Grigna, proporrà alcune novità tra cui gli “itinerari della fede” che si inseriranno nelle celebrazioni del giubileo: il pubblico potrà intraprendere un cammino speciale da Bovisio Masciago a Saronno disegnato dall’associazione Cammino di Sant’Agostino e, fino all’11 novembre, potrà mettersi sulle tracce della Veronica, scoprendo le più antiche raffigurazioni conservate in Lombardia della donna che, secondo la tradizione cristiana, ha asciugato con un panno il volto a Gesù durante la Via Crucis.

Ville Aperte 2025 in Brianza: le “Vie del gusto”

Sono di tutt’altro genere le “Vie del gusto” che gli amanti della buona cucina potranno battere degustando i prodotti tipici del territorio: a maggio potranno visitare solo il salumificio Marco d’Oggiono, celebre per i suoi prosciutti, ma in autunno il programma si arricchirà di altre tappe.

Ville Aperte 2025 in Brianza: indovinelli e giochi

Chi ama indovinelli e giochi enigmistici potrà provare, con la regia della cooperativa Demoela, a scoprire i misteri che si celano nei giardini della reggia monzese e nella villa De Ferrari Bagatti Valsecchi di Merate.

Ville Aperte 2025 in Brianza: le visite inclusive

A Villa Zari di Bovisio e a Villa Tittoni di Desio torneranno le visite inclusive curate da guide con disabilità nell’ambito del progetto “Senso Comune” proposto dal Consorzio Desio Brianza e dalla rete Tiki Taka mentre in altri palazzi i visitatori saranno coinvolti dalla pittrice Aleksandra Ostapova nella realizzazione di dipinti.

Ville Aperte 2025 in Brianza: inaugurazione il 3 maggio a Vimercate

Le guide di Art-U, Guidarte e Sottinsù accompagneranno anche quest’anno i visitatori in alcuni itinerari speciali: la manifestazione sarà inaugurata ufficialmente sabato 3 maggio, alle 18, con un concerto della Filarmonica Paganelli nel cortile di Villa Sottocasa, a Vimercate, riaperta di recente dopo un lungo restauro. L’immagine che accompagnerà l’edizione primaverile è, invece, legata a un altro edificio vimercatese: il settecentesco Palazzo Trotti.

Ville Aperte 2025 in Brianza: gli obiettivi dell’edizione primaverile e il gemellaggio con la Pianura da scoprire

I promotori auspicano di superare le 77.000 presenze del 2024: «Il patrimonio costituito dalle ville di delizia nel territorio delle tre Brianze, del milanese e di parte del varesotto è unico al mondo» ha affermato il presidente della Provincia Luca Santambrogio presentando il programma.

Il progetto, ha aggiunto, ha stretto un’alleanza con l’associazione Pianura da scoprire che la prima domenica del mese organizza le visite nei castelli e nei borghi medievali delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. L’edizione 2025 è sostenuta da Bea, Brianzacque e Cem: le visite vanno prenotate su villeaperte.info.