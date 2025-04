L’inaugurazione del campanile, al termine della sua riqualificazione, ha fatto da apripista all’appuntamento con la patronale di Santa Valeria, che costituisce il momento aggregativo più atteso dell’anno sul territorio di Seregno, ben al di là del suo significato religioso, comunque molto radicato. Il programma aprirà giovedì 24 aprile, con il consueto omaggio floreale alla statua della Madonna in piazzale Madonnina. Il ritrovo è previsto alle 20.15. Al termine della cerimonia, fissata alle 20.30, una processione porterà i presenti al santuario, per un breve momento di preghiera, mentre alle 21.15 il taglio del nastro alzerà il sipario sulle tante attività ospitate dal cortile di via Piave. Tra queste, figurano la mostra di pittura e scultura, il mercatino del passato, la possibilità di salire, a piedi o in ascensore, in cima al già citato campanile e l’immancabile Pagoda della solidarietà, che vedrà i giovani degli oratori locali raccogliere fondi da destinare al sostegno della missione in Zambia, dove opera il fidei donum seregnese don Camillo Galafassi.

Santa Valeria: prevista anche una meditazione con tema il giubileo

Il giorno dopo, venerdì 25 aprile, alle 10 la compagnia arcieri proporrà una dimostrazione di tiro con l’arco, mentre alle 10.30 il gruppo sportivo Avis ha stabilito il via alla terza edizione della cronoscalata podistica al campanile. Alle 20.30, in santuario, la scena se la prenderanno invece la filarmonica a fiati Città di Seregno, diretta da Mauro Bernasconi, ed il coro Sweet Suite di Crema, che saranno protagonisti di “L’amore salverà il mondo”, concerto inserito nel calendario di “Soli Deo Gloria”, in memoria del medico Francesco Scamazzo. Sabato 26 aprile, sempre in santuario, a mezzogiorno, saranno benedetti i cappelli degli alpini, mentre in serata, alle 21, sarà sviluppato il percorso di “Jubilaeum”, meditazione sul giubileo, con don Marco Rapelli, Filippo Destrieri, tastierista di Franco Battiato, ed il gruppo Equipaggio Strumentale. Domenica 27 aprile, alle 9.30, lo studio Postural Move curerà un momento di risveglio muscolare e stretching, mentre alle 11 don Andrea Lupi, già coadiutore della parrocchia, presiederà una santa Messa, nel ventesimo del suo sacerdozio. Infine, lunedì 28 aprile, alle 18.30, monsignor Bruno Molinari, prevosto della città, officerà un’altra santa Messa, in suffragio dei benefattori defunti. Alle 22, saranno quindi estratti i biglietti vincenti della sottoscrizione a premi legata alla sagra.

Santa Valeria: torna come sempre l’immancabile fiera

Tutte le giornate tra giovedì 24 aprile e lunedì 28 aprile prevedono appuntamenti musicali nel cortile di via Piave, con inizio alle 21.30. Inoltre, la cucina ed il bar offriranno l’opportunità di pranzare o cenare sul posto o, comunque, di sorseggiare un caffè o una bibita in compagnia. Domenica 27 aprile e lunedì 28 aprile il quartiere sarà animato dalla fiera, mentre in via alla Porada ha già trovato ospitalità l’immancabile luna park.