X Factor, iniziano i Live: Mimì Caruso e gli altri, chi sono i talenti dei quattro giudici

«Impressionare un po’ di gente, lasciare un po’ di shock e fare divertire tutti». Sono i buoni propositi di Mimì Caruso, 17 anni da Usmate Velate, alla vigilia dei Live di X Factor 2024 al via il 24 ottobre sul palco di Assago (in diretta su Sky e in streaming su Now). Obiettivo dei dodici talenti selezionati dalla giuria composta da Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Manuel Agnelli è la finale del 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli, la prima finale in esterna nella storia internazionale del format.

X Factor, iniziano i Live: conduce Giorgia, Ghali primo ospite

Conduce Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta, e il primo ospite annunciato è Ghali, da poco uscito col nuovo album in un momento personale molto delicato legato alle condizioni di salute della mamma.

«Il pubblico quest’anno ha ritrovato una connessione con X Factor – ha commentato la Executive Vice President Content di Sky Italia, Antonella D’Errico, alla conferenza stampa di presentazione – grazie all’alchimia che si è creata grazie ai giudici e a Giorgia. I concorrenti hanno trovato persone a cui affidarsi per crescere».

X Factor, iniziano i Live: le squadre dei quattro giudici

Quattro le squadre composte da tre cantanti. Con Achille Lauro c’è il suo X Pass delle Audizioni Les Votives, poi Lorenzo Salvetti e I Patagarri.

Jake La Furia porta Francamente (Francesca Siano), The Foolz e EL MA, 17 anni come Mimì Caruso, che è l’X Pass di Manuel Agnelli e arriva alla fase decisiva dello show nel team del cantante degli Afterhours. In squadra Danielle e i Punkcake. Paola Iezzi infine schiera Pablo Murphy, Lowrah, Dimensione Brama.