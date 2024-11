Sulle note di “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina, Mimì Caruso vola alle finali di X Factor. La diciassettenne di Usmate Velate, molto conosciuta ad Arcore per le sue esibizioni canore agli eventi della Compagnia del Labirinto, batte la cantautrice torinese Francamente (Francesca Siano) al ballottaggio delle semifinali di giovedì, staccando il biglietto per l’ultimo round del programma.

X Factor: Mimì Caruso vola alle finali di Napoli, ha vinto il ballottaggio con Francamente

A 17 anni Mimì è riuscita, esibizione dopo esibizione, a conquistare il palco del noto talent show nazionale: alle audizioni di X Factor la giovane aveva conquistato il cuore del temutissimo giudice Manuel Agnelli con “Figures” di Jessie Reyez, per poi commuovere l’Italia grazie al suo dono eccezionale esibendosi in classici come “I will survive” e “La sera dei miracoli”, passando poi alle ultime performance con un brano inedito intitolato “Dove si va”, scritto per lei da Madame, e “Strange Fruit”, eseguito con l’accompagnamento di un’orchestra.

Nella serata di giovedì, puntata che avrebbe dato accesso alle finali, Mimì è finita al ballottaggio con l’artista Francamente, che è stata poi eliminata. Mimì ora gareggerà giovedì 5 dicembre, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli.

X Factor: Mimì Caruso vola alle finali di Napoli, ad Arcore si avvicina il Galà di Natale che l’ha vista crescere

Cresciuta nel Piccolo coro la goccia di Vimercate, sui palchi degli oratori arcoresi tra Microfono d’Oro e Galà di Natale della Compagnia del Labirinto, o Sing & Serve del Lions Club, ha sempre vissuto la musica come parte integrante della sua vita, grazie anche all’influenza di mamma Paola, pianista e anch’essa spesso impegnata nelle attività della compagnia teatrale cittadina. Con l’avvicinarsi del Galà di Natale della Compagnia del Labirinto, che avrà luogo all’Auditorium don Sironi di Bernate sabato 7 dicembre, proprio due giorni dopo le finali di X Factor, l’assenza verrà sicuramente notata. “Mimì era il Galà di Natale”, ha commentato infatti Patrizia Leurini, organizzatrice dell’evento natalizio che quest’anno avrà lo scopo benefico di sostenere i progetti della parrocchia Maria Nascente. Nonostante l’assenza di Mimì, il Galà di quest’anno prevede 25 esibizioni, una per ogni giorno che accompagna il natale, tra momenti di canto solista performati dalle voci che come Mimì ruotano attorno all’entourage della Compagnia, canto corale e balletti a cura della scuola di danza arcorese Dance Gallery.