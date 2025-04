Un percorso artistico dedicato al tennis, alla sua gestualità, al suo dinamismo. In occasione dell’ATP Challenger Atkinson Monza Open 25, che si svolgerà dal 6 al 13 aprile al Villa Reale Tennis Club, Confcommercio Monza, in sinergia con i negozi del centro storico, ha lanciato “Royal Tennis Art”, un progetto che coniuga arte e sport in un percorso espositivo diffuso. L’iniziativa, ideata e curata da Amerigo Concept Store e Arc Gallery, ha invitato alcuni artisti a interpretare il tennis attraverso il linguaggio dell’arte.

Monza Royal Tennis Art -foto Radaelli

Con il torneo ATP, Monza si trasforma in una galleria d’arte diffusa: gli artisti coinvolti

Akila Porage, Alketa Delishaj, Andy-Bluvertigo, Carlo Olper, Cupydo, Davide Romanò, Felice Terrabuio, Ilaria Franza, Isa Locatelli, Marco Larcher, Mauro Calvi, Paolo Monga, Paolo Natale, Roberto Spadea, Saviana Brivio propongono le loro opere nelle vetrine e negli spazi commerciali aderenti creando una galleria d’arte diffusa. Quindici lavori che creano un inedito dialogo tra sport e arte contemporanea valorizzando allo stesso tempo il tessuto commerciale della città.

Un quadro “speciale” è stato creato da un gruppo di ragazzi autistici di Facciavista ed è stato svelato mercoledì 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Alcune opere si ispirano alla storia e ai monumenti della città tra i quali si inserisce il gesto sportivo. I negozianti, dal canto loro, hanno creato vetrine a tema con oggetti che richiamano una partita di tennis.

Monza Royal Tennis Art -foto Radaelli

Con il torneo ATP, Monza si trasforma in una galleria d’arte diffusa: «Legame profondo tra competizione e creatività»

«Royal Tennis Art rappresenta un’opportunità unica per Monza di affermarsi non solo come città dallo spirito sportivo, ma anche come punto di riferimento per l’arte contemporanea e il commercio di qualità – spiega Domenico Riga, presidente Confcommercio Monza – L’iniziativa nasce per sottolineare il legame profondo tra competizione e creatività, tra gesto atletico e ispirazione artistica, offrendo alla comunità un’esperienza nuova, coinvolgente e aperta a tutti. La nostra organizzazione è lieta di offrire il suo contributo in qualità di ente sostenitore, impegnandosi a promuovere il tessuto commerciale cittadino nei confronti dei numerosi visitatori che saranno presenti alla rassegna sportiva, con l’auspicio che questo torneo possa rappresentare un nuovo appuntamento annuale dal richiamo internazionale per Monza».

Monza Royal Tennis Art -foto Radaelli

Soddisfatto di questa “contaminazione culturale” Cristiano Crippa, presidente del Comitato organizzativo di Atkinsons Monza Open 25 e del Villa Reale Tennis: «L’appuntamento sportivo è un’occasione di scambio tra le diverse sensibilità di ciascuno. Siamo convinti che il nostro territorio accoglierà con entusiasmo tutte le iniziative che utilizzano, anche fuori dal campo, l’evento come volano e motore trainante per diffondere cultura e valori».

Con il torneo ATP, Monza si trasforma in una galleria d’arte diffusa: sabato la presentazione ufficiale del torneo all’Arengario

Sabato 5 aprile alle 9.30 si terrà all’Arengario l’apertura ufficiale del torneo. Alla presenza delle autorità cittadine sarà presentato il tabellone delle gare.