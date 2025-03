Il grande tennis arriva a Monza sui campi del Villa Reale Tennis. Da domenica 6 fino al 13 aprile si disputerà la prima edizione dell’Atkinsons Monza Open 25, nuovo torneo internazionale di categoria 100 dell’ATP Challenger Tour con 143.000 euro di montepremi. Al lavoro, negli uffici dello storico circolo monzese, c’è uno staff di appassionati che in pochi mesi sono riusciti a fare l’impossibile: a dare forma alla manifestazione, a parlare con le istituzioni, a trovare gli sponsor, a fare rete sul territorio. Il marchio che dà il nome alla manifestazione, tradizionalmente legato all’eleganza britannica, è ora monzese grazie all’acquisizione di Euroitalia, azienda della famiglia Sgariboldi.

La locandina del torneo di Monza

Monza, il torneo Atp 100 sui campi del Villa Reale Tennis

«Aggiudicarsi un torneo ATP è un’impresa tutt’altro che facile – sottolinea il direttore della manifestazione Giorgio Tarantola – per due anni ho chiamato i vertici dell’associazione per cercare di portare un challenger a Monza. Alla fine ci sono riuscito, ma mi hanno detto: “la data buona è tra tre mesi”. Per organizzare una simile manifestazione ci vuole come minimo un anno, ma noi ci siamo messi subito al lavoro perché per noi è un’occasione unica. Arriveranno giocatori che si trovano tra il 50° e il 150° posto nel ranking internazionale. Tanto per fare un esempio, a Wimbledon partecipano i primi 120 del mondo».

Il torneo Atp 100 di tennis a Monza: «Occasione per coinvolgere i giovani»

Per Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale Tennis, e Duvier Medina, tecnico nazionale del circolo è «un sogno che si sta realizzando». Per Marco Baio, maestro nazionale, «sarà un’occasione per coinvolgere tanti giovani». Anche la città verrà coinvolta con installazioni lungo le vie del centro, una manifestazione all’Arengario con i raccattapalle, un concerto e uno spettacolo. Gli studenti saranno invitati a seguire gli incontri. L’ingresso ai campi sarà gratuito fino a venerdì 11 aprile compreso. I biglietti per semifinale e finale saranno presto messi in vendita.

Il presidente della Bcc Carate Brianza Ruggero Redaelli

Torneo Atp di tennis a Monza: Bcc Carate Brianza tra i sostenitori dell’evento

Tra i sostenitori della manifestazione la Bcc di Carate Brianza: secondo il presidente dell’istituto bancario, Ruggero Redaelli, si tratta di «un’importante occasione per valorizzare il territorio e promuovere ad alto livello i valori dello sport».

«Negli ultimi anni – ha dichiarato – il tennis italiano ha visto una straordinaria crescita grazie a giovani talenti come Jannik Sinner. Successi come questo testimoniano l’efficacia dei programmi di sviluppo giovanile e l’impegno delle istituzioni sportive nel coltivare nuove promesse. Come banca cooperativa crediamo nell’importanza di sostenere iniziative che incoraggiano lo sviluppo personale e collettivo, soprattutto tra i più giovani, considerato che una componente importante della nostra compagine sociale è rappresentata dai giovani soci».

Di fronte alla possibilità di sostenere l’Atkinsons MO 25 «evento dedicato ai più giovani che mette al centro valori condivisi come inclusione, disciplina e passione non potevamo che accettare con entusiasmo l’invito a sostenere un progetto così ambizioso e di prestigio per il nostro territorio – sottolinea Redaelli -. Non vediamo l’ora di assistere al torneo e di goderci lo spettacolo».