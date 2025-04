«Capita, a volte, di riguardare il proprio archivio fotografico e di imbattersi in immagini che forse prima non avevi notato, magari perché poco funzionali al progetto del momento o perché scattate per via di qualcosa che, in quell’istante, ti aveva colpito».

E capita anche di trovare, in quegli scatti, «un elemento che li accomuna tutti», nonostante appartengano a tempi e luoghi differenti. Il fotografo monzese Marzio Franco si è immerso nel suo archivio digitale, custode dei lavori realizzati dal 2007 a oggi, per riemergere con cento fotografie unite dal «contrappunto» della geometria, cifra stilistica di molti suoi lavori.

Le foto di Marzio Franco a Monza: quattro movimenti

Uno degli scatti di Franco Marzio

Esporrà le prime venticinque da SpazioTazio, in via Nuvolari, dal 5 al 16 aprile (ingresso libero, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e da lunedì a venerdì su appuntamento al 347 158 4567), nell’ambito del primo capitolo del progetto “Un italiano in gita. Passeggiata fotografica in quattro movimenti” – e questo perché, da grande appassionato di musica, non ha potuto che accostare il contrappunto visivo a quello musicale. «Da qui l’idea di proporre quattro diverse serie, quattro movimenti, appunto, che saranno allestiti in luoghi e tempi differenti e accompagnati da suggerimenti di ascolto».

Così, se nei prossimi giorni a Monza sarà possibile vedere gli scatti selezionati per il primo dei quattro, “Rumori di fondo”, costituito da foto «di città, da Londra a Lissone a Parigi, in cui il rumore di fondo è dato dalle persone che vi compaiono, indistinte, in secondo piano», per conoscere gli altri bisognerà pazientare e spostarsi da Monza, inseguendo e assecondando il desiderio del fotografo Marzio Franco di misurarsi in nuovi contesti.

“Intermezzi” e “Geometria a passeggio” saranno presentati a Villasanta, in Villa Camperio, dall’11 al 19 ottobre, in collaborazione con il Circolo amici dell’arte. Appuntamento con il quarto movimento, “Ascoltare il silenzio”, tra poco meno di un anno: dal 7 al 22 febbraio 2026 alla galleria “La Sorgente” di Oreno di Vimercate.