Centenario di Giacomo Puccini: la rassegna delle associazioni di Monza

Una rassegna a Monza per celebrare i cento anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, il compositore toscano che per un anno e mezzo – tra il 1886 e il 1887 – visse in città. Il ricco calendario – promosso dal comitato monzese per le celebrazioni pucciniane con la direzione artistica di Ettore Radice – si aprirà giovedì 16 maggio, alle 18 ai Musei civici di via Teodolinda con la conferenza storica dal titolo “Giacomo Puccini bohémien a Monza”.

Per l’occasione sarà proiettato un video che ripercorre la vita del compositore a Monza. Il secondo appuntamento è previsto sabato 18 alle 17 al Centro civico Cederna. Sarà una conferenza artistica sul tema “I poster della Lirica-L’arte dei manifesti pucciniani” a cura della storica dell’arte Elisabetta Sangalli.

Centenario di Giacomo Puccini: la sua vita a Monza

Puccini arrivò a Monza con la compagna Elvira, pochi mesi prima della nascita del loro unico figlio, Antonio (che venne battezzato nella chiesa di san Biagio). Alloggiava al numero 8 di Borgo (ora corso) Milano in un appartamento trovato dal pittore monzese Emilio Borsa. I due si erano conosciuti a Milano nell’ambiente degli “Scapigliati”.

Fu un altro pittore monzese, Pompeo Mariani, a prestargli una somma di denaro (100 lire) per aiutare il musicista che non se la passava molto bene a sostenere le spese del trasloco. Puccini non nascose che a Monza sopravviveva a pane e cipolle e che non aveva legna a sufficienza per la stufa, ma da quell’esperienza trasse l’ispirazione per la “Bohème”.

Centenario di Giacomo Puccini: gli organizzatori della rassegna

La prima parte della rassegna – realizzata in collaborazione con il Comune di Monza – si concluderà il 4 luglio. Grazie alla presenza nel comitato di associazioni (Mnemosyne, La Casa della Poesia, Corale Monzese, Monza Regale, Pro Monza, Italia Nostra, Amici dei Musei, Parco letterario Regina Margherita, Premio Letterario Brianza, Amici della Musica) che si occupano di aspetti diversi è stato possibile organizzare un variegato panorama di iniziative (molte delle quali a ingresso libero): conferenze, concerti, spettacoli teatrali, presentazione di libri, performance all’aperto, passeggiate, laboratori per bambini. I più piccoli sono invitati sabato 25 maggio alle 16 sempre al Centro civico Cederna per partecipare al laboratorio artistico-musicale “Oh che bel Castello Edgard”. Il giorno successivo, domenica 26 maggio alle 16 si terrà una “Passeggiata Pucciniana” in occasione della Giornata europea dei parchi sul tema “Chi son? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo… “ nei luoghi dei Giardini reali che più rievocano la trama delle opere di Puccini.