Vissi d’arte, vissi d’amore: a Parco Tittoni la vita di Puccini a cento anni dalla morte

E’ stata l’ultima grande voce dell’opera italiana: un percorso di teatro musicale – iniziato con Claudio Monteverdi nel 1600 – lungo oltre tre secoli. Il 29 novembre 2024 saranno passati cento anni dalla morte di Giacomo Puccini (1858-1924). E l’ufficio cultura del comune di Desio ha dedicato a questo anniversario quella che forse è la più grande manifestazione culturale mai realizzata a Desio su un singolo compositore classico. Merito anche dell’assessore alla cultura, Samantha Baldo, che fin dall’inizio ha creduto fortemente in quest’iniziativa.

Numerosi i momenti in programma con un calendario di eventi che proseguirà per tre mesi e permetterà agli appassionati – ma anche a un pubblico vasto e neofita – di celebrare l’anniversario di un genio italiano e di conoscerne l’inimitabile arte.

Vissi d’arte, vissi d’amore: uno spettacolo firmato dall’associazione Mnemosyne

Martedì 23 luglio alle 21.15 a Parco Tittoni (via Lampugnani, 62, ingresso gratuito) andrà in scena lo spettacolo Vissi d’Arte, Vissi d’Amore: una rappresentazione teatrale a cura dell’associazione Mnemosyne che permetterà di scoprire il lato umano dell’autore di opere liriche immortali come La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot.

«Partendo dal suo epistolario – anticipa il direttore artistico, Ettore Radice – sarà possibile conoscere un uomo eccezionale e affascinante, nei suoi trionfi ma anche nei suoi lati oscuri». «Sarà l’occasione – spiega Baldo – per conoscere un’immensa eredità musicale».

Attraverso un epistolario di 18mila lettere e alcune pagine del diario, sarà possibile conoscere l’uomo Puccini, la sua passione per la musica, le automobili, le donne, la buona tavola e i luoghi che amò di più, tra cui ci sono anche Monza e Brianza. Provincia in cui soggiornò per un anno e mezzo.

Vissi d’arte, vissi d’amore: Puccini 100 proposto dagli Amici della Musica

E il 29 novembre, nel giorno dell’anniversario della morte di Giacomo Puccini, in collaborazione con gli Amici di Casa della Musica Herbert von Karajan, nello Spazio Stendhal sarà proposto lo spettacolo: Puccini 100 – Giacomo Puccini uomo e artista del futuro. L’aspetto futurista del grande operista italiano. Canto, musica e danza comporranno il ritratto di un uomo che fu enormemente avanti rispetto alla sua epoca.

E infine, per tutto il mese di novembre, alla Casa della Musica (via Lampugnani, 80, Desio: info 3391352286) saranno fatte ascoltare e vedere gratuitamente tutte le opere di Giacomo Puccini, con la possibilità di andare al Teatro alla Scala a costi convenzionati.