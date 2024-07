Motori, musica, buon cibo e intrattenimenti per un pubblico di tutte le età: il Fuori Gp tornerà ad animare la città nella settimana della Formula Uno con tante conferme e alcune novità. La kermesse, che inizierà giovedì 29 agosto e chiuderà la sera di domenica 1 settembre, avrà il suo cuore in piazza Trento e Trieste che ospiterà i talk e i concerti.

Monza FuoriGP: quattro giorni di eventi in tutta la città per la Formula 1, la mappa

Gli eventi toccheranno anche piazza Roma dove i bambini potranno divertirsi con i giochi Lego e Toys, le piazze Carrobiolo e Duomo, i giardinetti di via Piero della Francesca, il centro civico di Triante. In via Vittorio Emanuele sabato 31 stazioneranno le Vespa e le auto sportive storiche, piazza Garibaldi e i Boschetti Reali accoglieranno gli operatori dello street food mentre non solo i giovani potranno scatenarsi con i dj di fama. Domenica, dalle 20, come lo scorso anno la manifestazione sarà chiusa ai Boschetti dall’Autpop Festival condotto dai professionisti di Radio Deejay e di Radio m2o insieme ai ragazzi dell’associazione Facciavista.

Monza FuoriGP: quattro giorni di eventi in tutta la città per la Formula 1, venerdì la Monza Teen Night

È rivolta ai giovanissimi la “Monza Teen Night” che venerdì 30 porterà in piazza Trento e Trieste Federica Carta, Wax e Andrea Cioffi mentre una platea più adulta dovrebbe apprezzare sabato 30 il concerto dei Matia Bazar.

Monza FuoriGP: quattro giorni di eventi in tutta la città per la Formula 1, moto in piazza Carducci

Quest’anno debutteranno in grande stile le moto a cui sarà dedicato il parcheggio di piazza Carducci: i ragazzi potranno cimentarsi con i modelli elettrici mentre tutti potranno applaudire le esibizioni di stunt riding.

«Abbiamo potenziato l’intrattenimento per i giovani – spiega l’assessora alla cultura Arianna Bettin – e le attrazioni che in passato hanno riscosso il successo maggiore come i simulatori di guida».

«Presenteremo i diversi volti di Monza – afferma l’assessore alle attività produttive Carlo Abbà – chi arriverà potrà scegliere quale aspetto della città cogliere e cosa fare» a seconda delle proprie inclinazioni.

Monza FuoriGP: quattro giorni di eventi in tutta la città per la Formula 1, tutto il calendario sull’app dell’autodromo

Per la prima volta gli appassionati della Formula Uno potranno accedere al calendario del Fuori Gp dal sito e dalla app dell’autodromo: la connessione consentirà di promuovere la kermesse anche tra i tifosi che graviteranno su Vedano e Biassono, nota Samantha Ceccardi dell’agenzia Visionplus che ha organizzato la manifestazione.

L’amministrazione punta a superare le 40.000 presenze del 2023: un anno fa 5.000 persone, di cui 2.200 stranieri, si sono rivolte ai sei infopoint allestiti a Monza e a Milano, 5.000 hanno seguito gli eventi in piazza Cambiaghi e 8.000 hanno partecipato ai dj set ai Boschetti.

«Come documentano i dati Siae – commenta il sindaco Paolo Pilotto – il Gran Premio, con 322.000 biglietti staccati in tre giorni, è stato l’evento italiano più partecipato. Tutti dovrebbero capire che ci sono alcune cose che fanno parte del nostro vissuto e sono importanti sotto tutti i punti di vista».

Monza FuoriGP: quattro giorni di eventi in tutta la città per la Formula 1, gli sponsor

Il Comune contribuisce al Fuori Gp con 130.000 euro: tra gli sponsor figurano le società partecipate Farmacom, Acinque e Brianzacque che allestirà in piazza San Paolo la mostra sui cento anni dell’acquedotto.