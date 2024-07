Vimercate ospita la finale del Longless Film Festival con 2500 corti

Vimercate sabato 20 luglio diventa capitale internazionale del cinema giovanile. SI tiene infatti a partire dalle 20 l’appuntamento finale del Longless Film Festival il concorso di cortometraggi per registi under 35, organizzato da Aeris Cooperativa Sociale, che quest’anno è giunto all’ottava edizione. Nel Cortile di Villa Sottocasa, si terrà la cerimonia di premiazione, con visione dei corti vincitori e un dibattito con esperti di cinema. L’edizione 2024 del Festival ha superato ogni precedente con 2500 corti arrivati da tutto il mondo per contendersi la vittoria. “Provengono da 110 nazioni”, spiega Arianna Biffi, una delle persone di Aeris – che quest’anno festeggia 30 anni di attività socioeducative rivolte a tutte le fasce della popolazione – che nelle scorse settimane ha raccolto e organizzato l’arrivo dei cortometraggi e la loro visione da parte di una giuria di esperti cinematografici.”

Al primo posto delle candidature una nazione a sorpresa “L’Iran, con 320 corti . prosegue Biffi –. Poi l’Italia con 280, la Francia con 214, seguite da Stati Uniti, Brasile, Spagna, Cina, poi tutti gli altri”.

Vimercate ospita la finale e corti da 110 paesi

La giuria ha selezionato i 10 corti finalisti che questa sera si contenderanno la vittoria “Oltre al vincitore del premio, verrà assegnata anche una menzione speciale al miglior cortometraggio animato. Ne sono arrivati più di 500 – specifica ancora Biffi –. Molti arrivano da scuole di cinema animato, almeno 200 da un Istituto francese”.

Il concorso è a tema libero, e questo ha contribuito ancora di più all’enorme partecipazione: i 2500 corti sono arrivati in poco più di un mese, dato che il tempo utile per inviarli era dal 2 aprile al 5 maggio 2024, attraverso una piattaforma specializzata. Durante la serata del 20 luglio, patrocinata dal Comune di Vimercate verranno proiettati sette dei dieci corti finalisti, che verranno preceduti da un dialogo d’eccezione: quello tra il critico cinematografico Attilio Palmieri, che presenterà tutta la kermesse, e Marta Suvi, meglio nota come”Barbie Xanax” , content creator ed esperta di cinema molto seguita sui social.

Vimercate ospita la finale e il tema del lavoro

I temi più frequenti tra i cortometraggi arrivati: “In primo luogo la tematica del lavoro, in tutte le sue forme e spesso con efficace ironia. Poi la memoria, anche legata all’infanzia e al diventare adulti, i rapporti di coppia e tanti altri temi vicini alla modernità, come il mondo dei social”, elenca la referente di Aeris. Durante i giorni precedenti al festival, sulle pagine Instagram e Facebook del Longless vengono pubblicate le locandine dei corti finalisti. La serata del 20 luglio è a ingresso gratuito, in caso di pioggia si tiene presso l’Auditorium della Biblioteca comunale.