Monza, vede gli agenti della Polizia locale e getta l’hashish: a casa ha altra droga e 7.000 euro

Anche grazie all’efficiente unità cinofila gli agenti della polizia locale di Monza hanno arrestato un 23enne trovato con della droga nei giardini pubblici del quartiere Cederna, tra le vie Cederna, Borsa e Oriani. Il giovane, di nazionalità egiziana, residente in città, notato dagli agenti con un’altra persone, alla vista delle divise avrebbe tentato di disfarsi di alcuni pezzi di hashish per circa 26 grammi oltre che di un coltello intriso della medesima sostanza. Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di denaro contante in banconote di diverso taglio per 275 euro.

Monza, con la droga nel parco pubblico: arrestato un 23enne

Una successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di oltre 7.000 euro, di un coltello a serramanico e di altro hashish, circa 50 grammi. Il 23enne è stato arrestato e il giudice, dopo la convalida, ha fissato l’udienza dibattimentale per il prossimo 5 giugno. L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo giornaliero di firma presso il locale Comando Stazione Carabinieri fino alla data del processo.