Allerta meteo a Monza: le scuole chiuse giovedì 16 maggio e la situazione in città

La comunicazione si è fatta attendere fino alle 22 passate, tanto che per un bel po’ il sito del Comune di Monza è risultato irraggiungibile come se tutti in città fossero alla ricerca della stessa informazione. Ovvero: l’elenco delle scuole chiuse, oppure no, a causa dell’allerta meteo che per una giornata ha rimescolato le carte della città, cambiando le priorità.

Allerta meteo a Monza: l’elenco delle scuole chiuse

Eccolo, l’elenco delle scuole chiuse: Nido Centro, Scuola dell’Infanzia Umberto I, Scuola primaria De Amicis, Scuola secondaria di primo grado Confalonieri, Istituto Preziosissimo Sangue, Centro NEI (tranne il bar).

Il Comune ha ragionato sulla vicinanza al fiume Lambro, ancora oltre la soglia di sicurezza dei 2 metri alle 22 di mercoledì, quindi all’esposizione di un potenziale pericolo.

Allerta meteo a Monza: dubbi e domande

Il fiume ancora oltre la soglia impone anche il mantenimento della chiusura dei ponti, restano chiuse via Boccaccio e via Aliprandi.

La comunicazione ha suscitato dubbi e domande istantanei, come ampiamente prevedibile: Centro Nei e Preziossimo Sangue sì, liceo Valentini (in Villa reale con ingresso da via Boccaccio) e Olivetti (in via Lecco) no? Anche le modalità per raggiungere gli istituti sono state analizzate e commentate.

Il Comune ha spiegato che restano chiusi gli “istituti collocati vicino al fiume e che rientrano nell’area più esposta della città“.

Allerta meteo a Monza: le previsioni per giovedì

Le previsioni per giovedì, dopo una notte abbastanza asciutta, presentano una mattina senza piogge e un rinforzo della perturbazione a partire dal pomeriggio. Il passaggio dovrebbe esaurirsi andando verso il weekend.