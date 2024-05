Allerta meteo, Monza: occhi puntati sul Lambro, attivato il Coc. Parco chiuso, viale Cavriga aperto. Barriere in zona via Aliprandi, chiuse alcune scuole del centro

Occhi puntati sul Lambro a Monza. A seguito dell’allerta meteo, confermata dalle abbondanti piogge delle ultime ore, il Comune ha attivato dalle 13 il Centro operativo Comunale (Coc) per continuare a monitorare la situazione in città con gli aggiornamenti nel corso della giornata.

Allerta meteo, Monza: ore 17, nelle prossime ore decisioni per scuole e mercati

L’allerta meteo è seguità dal COC – centro operativo comunale – allestito in sala Giunta del municipio di Monza alla presenza del sindaco Paolo Pilotto. L’invito alla cittadinanza è di mettersi in viaggio in auto in queste ore solo in caso di necessità.

“Ogni decisione relativa alle attività scolastiche e ai mercati cittadini del giovedì sarà presa nelle prossime ore in base alle condizioni del Lambro e agli sviluppi della situazione meteo“, fa sapere una nota del Comune che sta aggiornando la situazione attraverso i suoi canali ufficiali.

Allerta meteo, Monza: il video del Lambro nel parco

Allerta meteo, Monza: ore 16.30, la mappa della viabilità

La mappa delle strade chiuse a Monza per l’allerta meteo. Chiusa via Aliprandi da via Zanzi a via Bergamo.

Allerta meteo, Monza: ore 15.20 chiudono i ponti sul Lambro in città, tranne quelli per garantire la circolazione

In città sono stati chiusi progressivamente i ponti sul Lambro in via precauzionale. Aperti, per garantire la circolazione (attraversamenti est-ovest), i ponti di viale Cavriga (dentro il parco, sulla direttrice Porta Monza-Villasanta) e via Monte Santo-Viale delle Industrie.

Per ora restano aperti al traffico anche quelli di via Boccaccio e D’Azeglio. Quando i ponti saranno chiusi verranno posate le barriere antiesondazione.

Allerta meteo, Monza: ore 15 chiuse alcune scuole del centro

Chiusi il Nido Centro (i bambini si sono trasferiti in Municipio in piazza Trento e Trieste), la scuola dell’infanzia Umberto I (bambini trasferiti all’Arengario), la scuola Primaria De Amicis (i bambini si sono traferiti al Liceo Zucchi in piazza Trento e Trieste). Chiuse per prudenza anche le scuole medie Bellani e Confalonieri.

Chiuso il Centro NEI.

Allerta meteo, Monza: ore 14.45 chiuso il parco per esondazione in più tratti, unico accesso da viale Cavriga

La Protezione civile e le forze dell’ordine stanno tenendo sotto controllo i punti più sensibili della viabilità: alle 14.45 la comunicazione che il parco di Monza è chiuso per esondazione del Lambro in più tratti. Tutti gli accessi sono interdetti tranne viale Cavriga che è aperto al solo traffico veicolare

Monza allerta meteo Lambro ponte zona Via Aliprandi 15 maggio

Allerta meteo, Monza: appello ai residenti lungo il fiume di proteggere le abitazioni, barriere anti inondazione in via Aliprandi

In precedenza il Comune aveva chiesto ai cittadini che abitano lungo il fiume di proteggere le abitazioni e rimuovere le auto parcheggiate nei sotterranei. Per questo, visto il livello del fiume, la protezione civile ha portando in via Aliprandi e nella zona di San Gerardo le barriere anti inondazione previste dal Piano di emergenza comunale.

Allerta meteo, Monza: il video del Lambro in via Aliprandi nel primo pomeriggio del 15 maggio

Allerta meteo, Monza: spenti i varchi della Ztl

Spenti i varchi della Zona a traffico limitato.

Allerta meteo, Monza: chiuso il sottopasso di via Lario

Le strade risultano al momento percorribili tranne il sottopasso di via Lario, chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia per allagamento.

Allerta meteo, Monza: Lambro a 2 metri in corrispondenza dell’idrometro di Peregallo

Il livello del Lambro in corrispondenza dell’idrometro del Peregallo è a circa due metri ed è esondato in alcuni punti nei prati.