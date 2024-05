Allerta meteo: riaperte quasi tutte le strade di Vimercate

Vimercate torna quasi tutta alla normalità, dopo le forti piogge di mercoledì 15 maggio. La tregua notturna dalla pioggia ha permesso un generale miglioramento della situazione. Fatta eccezione per la bananina – dalla rotonda dell’Esselunga alla rotonda di via Rossino (zona industriale) -, le strade chiuse nella giornata di ieri sono state tutte regolarmente riaperte.

Allerta meteo: riaperte quasi tutte le strade e le scuole

Rimangono chiusi il cimitero (e relativa via di accesso San Rocco) e l’isola ecologica per sopralluoghi in corso durante la giornata. “Si conferma la regolare apertura di tutte le scuole di competenza comunale (scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) come già anticipato ieri sera.

Nella mattinata i tecnici comunali svolgeranno ulteriori sopralluoghi negli edifici scolastici per trovare soluzioni alle problematiche minori legate a infiltrazioni o altro – fanno sapere da Palazzo Trotti -. Restano aperte anche le scuole di ordine superiore, non avendo ricevuto alcuna segnalazione in tal senso dalla Provincia di Monza e Brianza, proprietaria dell’omnicompresivo e dalla quale le scuole secondarie di secondo grado dipendono”.