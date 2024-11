Concorezzo: cannibalizzate le auto in strada, rubati i fari anche al campione Juantorena

Un amaro risveglio per Osmany Juantorena, il popolare schiacciatore della Mint Monza che milita in Serie A. Nella notte di martedì la sua Porsche, parcheggiata davanti a casa, è stata “cannibalizzata”. Quando – la mattina dopo – il campione è sceso in strada, ha scoperto che i fari della potente auto erano stati “sradicati” dalla carrozzeria. Per fare in fretta, i ladri non hanno esitato a segare anche il paraurti, distruggendolo. Risultato? Un danno di oltre diecimila euro.

Concorezzo: cannibalizzate le auto in strada, colpiti il campione e numerosi vicini di casa

I ladri non si sono accontentati di spogliare la Porsche di Juantorena. Con il favore delle tenebre, hanno saccheggiato anche le auto in sosta di numerosi vicini del campione. Martedì pure loro erano in strada di fronte alle loro auto danneggiate. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Dopo i rilievi di rito, hanno iniziato le indagini, verificando se nella zona esistono telecamere di sorveglianza. Sempre uguale la tecnica usata.