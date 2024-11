I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza si sono portati a Desio, in via Gaetana Agnesi, con cinque mezzi, nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre per un incendio in un deposito di materiale agricolo.

Il rogo è scoppiato attorno alle 15: le Squadre del Comando di Monza e Brianza, sono impegnate ad estinguere l’incendio che sta interessando un capanno per lo stoccaggio del fieno. Sul posto due autopompe, altrettante autobotti e un’autoscala. Non risultano coinvolti civili.