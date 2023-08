Monza, la piscina Pia Grande riapre e c’è ancora estate per provare la nuovissima laguna

La piscina Pia Grande di Monza riaprirà i battenti lunedì 4 settembre: per una settimana gli utenti potranno dedicarsi al nuoto libero mentre l’11 inizieranno le attività didattiche. Gli utenti potranno godersi l’ultimo scorcio d’estate nell’area attrezzata a solarium e testare la vasca ludica all’aperto: proprio per consentire la realizzazione della laguna esterna, finanziata con 680.000 euro dal Pnrr, l’impianto è chiuso da metà luglio. La riapertura è annunciata sul suo sito dal Gis Milano: la segreteria, precisa, sarà attiva da martedì 29 agosto per fornire informazioni sulla nuova stagione.

La società di Segrate gestirà la piscina almeno per un altro anno: si è, infatti, aggiudicata la concessione dei servizi sportivi dal 1° settembre al 31 agosto 2024 offrendo un canone doppio rispetto a quello indicato dal Comune. Il Gis, che alla scadenza dell’accordo potrebbe sfruttare l’opzione di rinnovo per altri dodici mesi, verserà nelle casse di piazza Trento e Trieste 56.608 euro per un contratto del valore complessivo di oltre 730.000 euro l’anno, Iva esclusa.

Piscina Pia Grande di Monza, concessione alla Gis Milano ancora per un anno

La firma della concessione rappresenta una sorta di ripiego per gli amministratori monzesi dato che sia la giunta Pilotto che quella guidata da Dario Allevi hanno tentato la strada del project financing ventennale per individuare un operatore disposto a riversare risorse nella riqualificazione del centro natatorio di via Murri. A luglio nessuno ha raccolto la proposta di investire 3 milioni di euro, Iva esclusa, dei 5 necessari ad attuare il piano di ammodernamento delle vasche messo a punto dagli uffici, garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie, arricchire i servizi sportivi e le attività collaterali mentre nel 2022 la giunta Allevi non ha accettato l’offerta presentata dal Gis Milano in cordata con la Artedil, giudicata non sostenibile dal punto di vista finanziario.

Piscina Pia Grande di Monza: obiettivo efficienza energetica

Il Comune ha, intanto, affidato alcuni interventi per efficientare la struttura cofinanziati dalla Regione con 350.000 euro: la realizzazione dell’impianto fotovoltaico assorbirà 115.500 euro e dovrebbe essere completata entro il 31 ottobre mentre la posa della pompa di calore richiederà 118.843 euro. In municipio non sono, invece, arrivate offerte da ditte interessate a montare un sistema di domotica del valore di 39.000 euro, Iva esclusa.

Gli ammodernamenti dovrebbero abbattere le bollette necessarie a garantire il funzionamento delle vasche, notevolmente lievitate nelle ultime due stagioni a causa dei rincari dell’energia. Il progetto elaborato nei mesi scorsi prevede anche l’installazione di teli isotermici per coprire le corsie.