Monza, laguna alle piscine: sarà davvero la volta buona?

Gli operai sono tornati al lavoro da alcuni giorni al centro natatorio Pia Grande di Sant’Albino a Monza: nelle prossime settimane dovranno stendere la resina impermeabilizzante sulle pareti della vasca esterna, completare la laguna e realizzare gli interventi chiesti dai vigili del fuoco.

L’impresa, a cui nel gennaio 2024 il Comune ha affidato la conclusione dell’intervento dopo aver rescisso il contratto con una azienda che aveva accumulato un notevole ritardo, è rientrata nel cantiere, da cui è uscita lo scorso agosto, dopo che l’ente ha dato via libera a una nuova variante al progetto originale, del valore di 54.000 euro, Iva esclusa: la revisione del piano delle opere ha trascinato con sé una nuova proroga di 36 giorni del termine di consegna della laguna che si è aggiunta alle tante già concesse dal municipio, alcune delle quali a causa delle piogge che nella primavera 2024 hanno impedito di lavorare all’esterno.

Monza, laguna alle piscine: il cantiere diventato incubo

L’obiettivo della giunta Pilotto, non centrato nei due anni precedenti, è quello di inaugurare l’impianto entro lo scoccare dell’estate: «Ormai evito di fare previsioni – commenta sconfortata l’assessora allo Sport Viviana Guidetti – questo cantiere si sta trasformando in un incubo nonostante, con i suoi 680.000 euro, sia uno dei più piccoli finanziati dal pnrr. Siamo andati incontro alla ditta in tutti i modi: più di così non possiamo fare. Se, però, a causa dei ritardi perderemo il finanziamento ci rivarremo». «La laguna – aggiunge – consentirà di aumentare le attività sociali svolte alla piscina Pia Grande in quanto sarà ben accessibile ai ragazzi con disabilità: potrà, inoltre, essere utilizzata dai centri estivi» oltre che dai singoli utenti.n M.Bon.