Pier Silvio Berlusconi: “Calcio folle, cerchiamo un acquirente o partner per il Monza”

Il Calcio Monza è in vendita. Non che sia una novità assoluta ma le parole espresse da Pier Silvio Berlusconi durante un incontro stampa a Mediaset, a Cologno Monzese, riprese dalla agenzia Reuters, lasciano ormai spazio a pochi dubbi. La famiglia Berlusconi è alla ricerca di un partner o di un acquirente per l’Ac Monza: la società brianzola era stata rilevata dal padre, Silvio Berlusconi, già proprietario del Milan, attraverso la holding di famiglia Fininvest nel 2018, quando era in serie C, ed è arrivato alla A nel 2022.

Calcio Monza, le parole di Pier Silvio Berlusconi

“La volontà è quella di trovare qualcuno che possa, insieme a noi o da solo, far crescere e occuparsi del Monza come vorremmo. Noi facciamo un altro mestiere, il calcio è ormai diventato un mondo folle e il mercato è folle”, ha detto Pier Silvio Berlusconi nel breafing di mercoledì 11 dicembre. Le trattative in tal senso sono già avviate soprattutto dopo la morte di Silvio Berlusconi nel giugno 2023. Sempre l’agenzia Reuters riporta che il club nel 2023: “ha registrato una perdita di 60,3 milioni di euro ma i ricavi sono più che raddoppiati a 68,3 milioni di euro”.