Maltempo: ripresa la circolazione dei treni tra Monza e Carnate, ritardi e modifiche

È ripresa la circolazione dei treni dopo i gravi danni causati dal maltempo lunedì alle 13.55 alla stazione di Monza. Trenord informa che è stata ripristinala la circolazione tra le stazioni di Monza e Carnate e quindi è ripartita anche la tratta Milano-Lecco-Sondrio. Non senza criticità dovute a possibili ritardi, cancellazioni e variazioni per la rimodulazione del servizio dei treni per Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

Treni: guasto sulla Monza-Molteno-Lecco

Sulla Monza-Molteno-Lecco un guasto a un passaggio a livello nei pressi di Villasanta rallenta martedì mattina la circolazione dei treni, che viaggiano con ritardi di circa 30 minuti.