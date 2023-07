Springsteen a Monza, Sassoli critica: “Monza piegata da quattro nubifragi, ma la priorità è il concerto”

“Canta che ti passa” dice la consigliera regionale e comunale Martina Sassoli a proposito del concerto di Bruce Springsteen confermato all’autodromo di Monza, nel Parco, per martedì 25 luglio dopo le ondate di maltempo che hanno investito la Brianza.

Springsteen a Monza, Sassoli contraria: “Il nuovo ritmo di Monza è ‘Canta che ti passa'”

“Mentre Milano chiude i parchi per il pericolo temporali – commenta – Monza non solo apre il suo, ma permetterà a 80mila persone di assistere ad un concerto con tutti i problemi di sicurezza che ciò comporta. Ma non è finita. La Regione Lombardia alla luce di quanto successo in queste ore si appresta a chiedere allo stato di calamità naturale, con oltre 100 milioni di danni già quantificati. Cifra, questa, destinata a salire vertiginosamente nelle prossime ore. Monza piegata da quattro nubifragi in sole 72 ore sta ancora contando i danni diffusi, ma la preoccupazione prioritaria del sindaco è stata quella di autorizzare ugualmente il concerto di Bruce Springsteen nel parco, sentenziando che lo stesso sia “in sicurezza”. Probabilmente lo è il pratone della Gerascia, ma non si può dire lo stesso del resto della città.

E poi: “Alberi abbattuti ovunque, pendolari bloccati sui treni, vie impraticabili, famiglie sfollate, un intero quartiere messo in zona rossa per rischio ambientale da amianto. Un crescendo rossiniano di disagi.. Eppure il “concertone” del boss targato Usa deve essere fatto per forza. È proprio il caso di dire che il nuovo ritmo di Monza è “Canta che ti passa”“.